Die CFMoto 700CL-X macht optisch einen sehr ansprechenden Eindruck. Manche mögen Designansätze anderer Marken bei ihr vermuten, aber mal ganz sachlich gesehen: Das Aussehen eines Naked-Bikes lässt sich nicht neu erfinden. Und so ist die CFMoto 700CL-X ein eigenständiges Motorrad, gut anzuschauen, mit der gesteppten Ledersitzbank, dem runden Display, dem Alu-Look und dem schönen X auf dem Tank.



Klein sowie handlich ist sie zudem und hinterhergeschaut wird ihr auch. Vielleicht, weil italienische Designer mit Hand angelegt haben.



Sie kann gemütlich und sie kann ziemlich kraftvoll mit ihrem 70 PS starken, 693 Kubikzentimeter großen, flüssigkeitsgekühlten Zweizylindermotor. Der bei 6.500 Umdrehungen in der Minute noch weitere Kraft nachlegen kann. Diese Eigenschaft hat die CFMoto 700CL-X, weil sie über zwei Fahrmodi verfügt: den ECO-Modus fürs leichte, Kraftstoff-sparende Fahren in Stadt und Land. Und den Sportmodus fürs "speeden". Da ist dann richtig Bumms drin, wenn die Chinesin mal loslegt. Die Modi lassen sich per Daumen-Druck ohne Unterbrechung beim Gasgeben umschalten.



So machen die ersten Kilometer auf dem Einsteiger Bike viel Spaß. In moderatem Tempo geht es mit der CFMoto 700 CL-X aus der Stadt hinaus in die leichten Kurven der brandenburgischen Landstraßen. Entspannt lässt sich die 213 Kilogramm schwere Maschine durch die Ortschaften zum nächsten Straßencafe kutschieren.



Die CFMoto 700CL-X lässt sich gut steuern und ist daher für Einsteiger bestens geeignet. Dennoch bringt sie genügend Power auf, um kraftvoll aus den unteren Drehzahlbereichen hoch bis um die 7.000 Umdrehungen zu drehen. Auch in Schräglage ist sie gut drauf, die Pirelli MT 60 RS Reifen unterstützen die Stabilität, genauso wie das voll einstellbare Fahrwerk. Letzteres gehört mit zur Serienausstattung - und das ist in dieser Preisklasse eher eine Ausnahme.



Die Sitzposition ist entspannt und fast gemütlich, der Sattel niedrig, der Lenker hoch, die Fußrasten sind recht weit vorne angebracht. Somit bleibt die Sitzhaltung mittig. Die CFMoto 700CL-X ist ein Alleinfahrer-Motorrad, für eine Sozia oder einen Sozius ist sie nicht gedacht. Im Notfall oder für kürzere Strecken kann aber trotzdem noch jemand mitgenommen werden.



Als Garant für die Sicherheit hat die 700CL-X diverse Helfer. Ein kleines LC-Display und die bereits erwähnten zwei Fahrmodi, dazu einen Tempomat und Kurvenlicht - und das alles in Serie. Das ist für diese Klasse eine Ansage - und das gibt es bei keinem anderen Hersteller.



Minuspunkte werden für die Bedienung des LC-Display verteilt. Die beiden Tasten, mit denen die Uhrzeit, die Strecken-Kilometer und weitere Funktionen eingestellt werden, sind recht klein und nur umständlich zu handhaben.



Dennoch ist die CFMoto 700CL-X ein schönes Naked-Bike, das dank seiner Wendigkeit ideal in den Großstadtdschungel passt. Das Einsteiger-Motorrad gibt es für 7.199 Euro. Übrigens: Noch ist die CFMoto 700CL-X allein im Sortiment, auf ihr basierend folgt laut Hersteller in Zukunft eine Modellreihe. Die soll in Kürze mit einer Sport-Version fortgesetzt werden.



Technische Daten CFMoto 700 CL-X:

- Motor: Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt Reihenmotor

- Getriebe: Sechsganggetriebe

- Hubraum: 693 Kubik

- Leistung: 51,5 kW/70 PS bei 8.750 U/min

- max. Drehmoment: 61 Nm bei 6.500 U/min

- Bremse vorne: eine Scheibe, Durchmesser 320 mm, Doppelkolben-Festsattel

- Bremse hinten: eine Scheibe, Durchmesser 260 mm, Einkolben-Schwimmsattel

- Reifen vorne: 110/80 ZR18 M/C 58H (Pirelli MT 60RS)

- Reifen hinten: 180/55 ZR17 M/C 73H (Pirelli MT 60RS)

- Sitzhöhe: 795 mm

- Antrieb: Kette

- Tankinhalt (Reserve): 13 Liter (3,8 l)

- Verbrauch: 4,8 l/100 km

- Leergewicht: 198 kg

- Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

- Preis DE: ab 7.199 Euro

- Preis AT: ab 8.199 Euro