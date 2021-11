Nach einer pandemiebedingten Zwangspause im letzten Jahr, trifft sich heuer zum 78. Mal die internationale Zweiradbranche von 23. bis 28. November in Mailand und präsentiert die Modell-Highlights der kommenden Saison. Auch die Piaggio-Gruppe ist natürlich mit dabei. Sowohl von Piaggio, Vespa als auch Moto Guzzi werden Neuheiten präsentiert.

Moto Guzzi etwa lässt sich selbst zum 100 Geburtstag mit der V100 Mandello hochleben. Sie ist das weltweit erste Motorrad mit adaptiver Aerodynamik. Konkret wird die Position der Deflektoren an den Seiten des 17,5-Liter-Tanks automatisch in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit und dem gewählten Fahrmodus angepasst wird. Auch sonst wartet viel High-Tech: eine sechsachsige Trägheitsplattform, ein Kurven-ABS, semiaktive Federung und Quick-Shift Schaltung etwa. Ebenfalls neu ist hier der „Compact Block“-Motor. Der Tradition in der Modellgeschichte wird durch die 90°-Quer-V-Twin-Architektur Genüge getan, die eine einzigartige Drehmomentabgabe und den unnachahmlichen Moto Guzzi-Sound garantiert. Technische Daten? 1042 ccm, Flüssig-Kühlung, über 115 PS und ein Drehmoment von über 105 Nm. Zudem soll der Endantrieb mit Kardanwelle sowohl das Fahrverhalten verbessern, als auch den Wartungsaufwand reduzieren. Darüber hinaus wartet Platz für Zwei, eine semiaktive Öhlins Smart EC 2.0-Federung, ein 5-Zoll-TFT-Farbinstrument, eine Voll-LED-Beleuchtung mit Tagfahr- und Kurvenlicht, das MIA-Konnektivitätssystem und beheizbare Griffe.