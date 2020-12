Harley kämpft gegen Muskelerkrankungen

Laut für die Leisen, stark für die Schwachen

Der Harley-Davidson Charity-Fonds e.V. sammelt Spenden für Menschen mit neuromuskulären Erkrankungen und deren Angehörige. Nun wird er mit 5.000 Euro unterstützt.

Seit 1996 schon rollen die Mitglieder, Freunde und Förderer des Harley-Davidson Charity-Fonds e.V. durch Österreich, um Spenden zu sammeln. Im Fokus: Der Kampf gegen neuromuskuläre Erkrankungen, deren vollständige Heilung nicht möglich ist. Von den im Volksmund als Muskelschwund bezeichneten Erkrankungen sind meist Kinder und Jugendliche betroffen. „Mit unserer Arbeit versuchen wir, den Betroffenen Mut zu machen und ihnen das Leben etwas leichter zu gestalten“, sagt Peter Reitzl, der die Charity-Tour organsiert. 2020 musste sie abgesagt werden, ein herber Rückschlag.



Harley-Davidson Germany and Austria springen jetzt ein. Lisa Happ, Marketing Lead bei der Harley-Davidson GmbH stellt fest. „Wir wissen, dass der Harley-Davidson Charity- Fonds e.V. Hilfe benötigt und das Geld am Ende wirklich da landet, wo es gebraucht wird. Daher steuern wir 5.000 Euro für den guten Zweck bei.“ Reitzl zeigte sich erleichtert: „Aufgrund solcher aktueller Spenden im laufenden Jahr und des restlichen 2019er-Spendenaufkommens konnten wir uns auch 2020 noch diverser Unterstützungsanfragen annehmen. So sponserte unser Verein Medikamente für neuromuskulär Erkrankte und realisierte den behindertengerechten Umbau von Fahrzeugen.“



2021 soll die Tour zum 25. Jubiläum dann stattfinden. Mehr Infos unter:

Harley-Charity-Tour