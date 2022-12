Honda CRF300L im Modelljahr 2023

Hondas leichtgewichtiger straßenzulassungsfähiger Allrounder, die CRF300L, ist im Gelände ebenso daheim wie in der Stadt. Das hat sie schon bei ihrer Markteinführung Anno 2012, damals noch als CRF250L schnell durchaus beliebt werden lassen. Die CRF300L erblickte sodann im Jahr 2020 das Licht der Welt, als im Rahmen einer Überarbeitung des Bikes eine Kapazitätssteigerung von 50 cm3 in Kombination mit einer Gewichtsreduktion von 4 kg vorgenommen wurde. Geblieben ist das sofort erkennbare CRF-Design, der reaktionsschnelle Einzylinder Motor, das Sechsganggetriebe mit Anti-Hopping-Kupplung, ein ansprechender agiler Rahmen, schlanke Proportionen und lange Federwege.



Im Modelljahr 2023 erhält die CRF300L sodann nur kleine Überarbeitungen, die aber durchaus große Wirkung haben. Die neue Farbvariante Swift Gray nämlich, die mit neuen serienmäßigen schwarzen Handprotektoren und Details in Orange daherkommt. Die traditionelle Farbvariante Extreme Red ist weiterhin erhältlich und verfügt ebenso über farblich abgestimmte serienmäßige Handprotektoren.