Jetzt zu günstigeren Konditionen

Elektrisch betriebene Motorräder sind noch kein Megatrend, die Zeichen der Zeit stehen aber gut. Weil: In Österreich sind die Förderungen verlängert und je nach Kategorie sogar erhöht worden. Kunden in Österreich "erhalten seit Februar 2022 einen Elektromobilitätsbonus von 1.900 Euro, wenn sie ein Zero-Motorrad kaufen. Für die Erhöhung der Förderung für leistungsstärkere Modelle haben sich die österreichische Regierung und der Dachverband der österreichischen Zweiradimporteure ‚Arge2Rad‘ eingesetzt", heißt es von der niederländischen Firma Zero Motorcycles.



Derzeit werden gerade die neuen Fahrzeuge des Modelljahrs 2022 an die Händler geliefert. Spannend etwa der Relaunch der Modelle Zero FXE und Zero SR (dem sehr erfolgreichen und am längsten verfügbaren Modell innerhalb der Produktfamilie). Upgrades sollen künftig für bestimmte Modelle in einem eigenen Online-Store per Klick nachbestellbar sein: Darunter fallen etwa schnelleres Laden, Leistungssteigerungen oder Reichweitenoptimierungen.



Jetzt aber suchen noch die Modelle des Vorjahres neue Besitzer für gemeinsame Ausfahrten ohne Motorenlärm. Auch Vorführer stehen zu günstigen Konditionen bereit. Hierzu zählen auch die 11-kW-Modelle Zero FXE, Zero S und Zero DS. Ganz wichtig: Ein Teil der vorher erwähnten Upgrades wird mit Unterstützung der Händler auch rückwirkend für die SR/S und SR/F der Modelljahre 2020 sowie 2021 verfügbar sein.



Im Dealer-Locator kann man abklären, wo sich der nächste Händler befindet.