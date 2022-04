Justin Bieber X Vespa; Sonderedition vorgestellt

Schon immer hat Vespa die Kreativität von Künstler:innen, Stylist:innen und Designer:innen rund um den Globus inspiriert. In den letzten Jahren haben berühmte Namen wie Giorgio Armani, Christian Dior und Sean Wotherspoon ihre Kreativität mit dem Style von Vespa kombiniert und exklusive Marken-Kollektionen geschaffen. In diesem Jahr startet Vespa eine weitere, solche Kooperation: Justin Bieber, der weltweit gefeierte Popstar, mit Millionen von Fans weltweit, entwarf mit Vespa zusammen die JUSTIN BIEBER X VESPA.



Seine Leidenschaft für die Ikone aus Bella Italia ist bekannt: „Das erste Mal, dass ich mit einer Vespa fuhr, war irgendwo in Europa, vermutlich in London oder Paris. Ich erinnere mich nur daran, dass ich eine Vespa sah und dachte: So eine will ich mal fahren. Das war eine so fantastische Erfahrung, nur der Wind, der durch meine Haare wehte und dieses Gefühl der Freiheit. Es war einfach nur klasse", betont er. Bieber weiter: "Ich liebe Vespa, und es ist so cool, mit einer so bekannten Marke zusammenzuarbeiten. Mich selbst entfalten zu können, sei es durch Kunst, Musik, Bilder oder Ästhetik, etwas aus dem Nichts erschaffen zu können, das ist ein Teil von mir. Letztlich geht es beim Gestalten und Designen immer darum, den Dingen eine eigene Note zu geben."



Das Ergebnis ist eine durch ihre monochrome Ausführung ganz in Weiß definitiv "auffällig andere" Vespa Sprint: Von der Sitzbank über die Griffe bis hin zu den Speichen der Felgen ... alles Weiß; ebenso wie das Markenlogo und die Flammen, die dem Ganzen laut Bieber das gewisse Extra geben sollten. Natürlich belässt es die Marke aber nicht bei dem Moped allein: Eine Tasche, Handschuhe und ein rundum weißer Helm im exklusiven Justin Bieber-Style mit Flammen runden das Angebot im Zubehör-Katalog ab.

Rein technisch wird die Sonderedition sowohl mit 50er und 125er-Motoren angeboten und verfügt in jedem Fall über ein TFT-Display, das mit Smartphone-Funktionen gekoppelt werden kann, LED-Leuchten und 12 Zoll Felgen.



Ab Juni wird das Modell verfügbar sein und Ansprechpartner für Reservierungen sind alle österreichischen Vespa-Händler. Zum Preis bzw. UVP gibt es derzeit noch keine Informationen.