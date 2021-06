KTM präsentiert die 300 EXC TPI Erzbergrodeo 2022

Speziell für das Rennen auf den Erzberg konzipiert, hat diese KTM serienmäßig alles, was es für dieses einzigartige Rennen in der Steiermark benötigt.

Rennen, das ist für diese Veranstaltung vielleicht noch untertrieben. Das Erzbergrodeo gilt nicht nur als große österreichische Offroad-Party auf zwei Rädern. Es gilt auch als das ultimative Durchhalte-Event, bei dem Fahrer und Maschine gleichermaßen echte Steher-Qualitäten haben müssen.



Und genau die gibt es jetzt serienmäßig bei der KTM 300 EXC TPI ERZBERGRODEO 2022, einem Hard Enduro Bike, das ab Werk schon über all jene Teile verfügt, die man sich für die Teilnahme am Erzberg so oder so noch hätte kaufen müssen.

300 EXC TPI ERZBERGRODEO 2022 basiert auf der extrem erfolgreichen KTM 300 EXC TPI mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung, bekam aber noch jede Menge Teile aus der PowerParts-Serie spendiert, unter anderem geschlossenen Handschutz, Kupplungsnehmerzylinder-Schutz, Motorschutz, Bremsscheibenschutz und Kühlerschutz. Außerdem kommt sie mit weiteren Upgrades wie Factory-Rädern mit orange eloxierten Naben, Enduro-Zuglaschen, einem Kühlerlüfter, einem Map-Select-Schalter, einer CNC-gefrästen Gabelbrücke, einer griffigeren Factory-Sitzbank und einem in orange pulverbeschichteten Rahmen für eine noch schärfere Rennoptik, daher.