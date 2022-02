Mit dem Elektro-Motorrad durch Afrika

Kleiner Gag am Rande: Das benzinbetriebene Begleitfahrzeug des Entdecker-Duos hatte bereits im ersten Drittel der Reise technische Probleme und fiel nach halber Strecke komplett aus. Deshalb mussten die Abenteurer Ausrüstung und Gepäck ab Kamerun ausschließlich mit dem E-Motorrad transportieren.



"Herausfordernd waren zum einen die Grenzübertritte, an denen wir oft stunden- und in einigen Fällen tagelang warten mussten", erzählt Dulcie. "Spannend war zum anderen, dass wir morgens nicht wussten, wo wir abends schlafen werden oder wo genau wir den Tag über das Motorrad aufladen werden können. Jeder Tag war ein Abenteuer."



"AfricaX - Plugged In: Travelling Africa Overland With An Electric Motorbike" ist derzeit auf Englisch und ab Sommer 2022 auf Deutsch als E-Book direkt über AfricaX zu haben unter africax.org sowie als Hardcover, Taschenbuch und in der Kindle-Version auf amazon.de.