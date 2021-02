Inhalt Neue Suzuki Hayabusa 2021 kommt

Neue Suzuki Hayabusa 2021 kommt

Suzuki Neue Suzuki Hayabusa 2021 kommt | 01.02.2021

Ein Teaser-Video macht Hoffnung

Ende 2018 ging eine Era zu Ende: Die Suzuki Hayabusa - der Inbegriff eines gestört schnellen Motorrads - wurde in Europa vom Markt genommen. Schuld waren, wie so oft, die immer strengeren Emissionsgesetze. Nun aber, so scheint es, kommt eine Nachfolgerin.

Ein Teaser-Video macht Hoffnung Ende 2018 ging eine Era zu Ende: Die Suzuki Hayabusa - der Inbegriff eines gestört schnellen Motorrads - wurde in Europa vom Markt genommen. Schuld waren, wie so oft, die immer strengeren Emissionsgesetze. Nun aber, so scheint es, kommt eine Nachfolgerin. Johannes Posch