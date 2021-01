Inhalt Piaggio Beverly 300 hpe und 400 hpe

Scooter-Flaggschiff grundlegend überarbeitet

Piaggio präsentiert Scooter-Flaggschiff Beverly in grundlegend überarbeiteter Modellreihe für die Saison 2021. Ab März 2021 sind die neuen Beverly-Modelle in Österreich verfügbar, auch in sportlicheren „S“-Varianten.

Johannes Posch