Piaggio Liberty Baci Perugina – im Test

Man nehme was Süßes und was zum Fahren – und fertig ist die Piaggio Liberty Baci Perugina 125. Eine gelungene Komposition des Zweiradherstellers Piaggio und des Süßwarenunternehmens Baci Perugina (Süßwaren) anlässlich 100 Jahre Jubiläum von Baci Perugina. Ein Roller-Test in blau, weiß und schokobraun.

Man nehme was Süßes und was zum Fahren – und fertig ist die Piaggio Liberty Baci Perugina 125. Eine gelungene Komposition des Zweiradherstellers Piaggio und des Süßwarenunternehmens Baci Perugina (Süßwaren) anlässlich 100 Jahre Jubiläum von Baci Perugina. Ein Roller-Test in blau, weiß und schokobraun.

Blau, viele weiße Sterne und ein schokoladefarbener Sitz. Das ist die Piaggio Liberty Baci Perugina 125. Der schicke Jubiläums-Scooter aus den Häusern Baci Perugina (Süßwaren) und Piaggio (Zweiräder).



Der Sternen-Roller steht für süße Emotionen, italienisches Lebensgefühl und zarte Liebesgeschichten – weil auch kaum jemand etwas symbolisiert das Dolce Vita so sehr wie diese beiden Marken in Kooperation.



Wussten Sie übrigens, dass die Kult-Praline Baci aus nur acht Zutaten beseht und in einigen avantgardistischen Werbekampagnen vorgekommen ist? Oder dass die Piaggio Liberty der beliebtesten italienischen Roller ist für Unabhängigkeit, Freiheit aber auch Zweckmäßigkeit steht?

Leicht zu lenken

Schick, stylisch und leichträdrig ist man mit der Piaggio Liberty Baci unterwegs – und auch durchaus markant mit den vielen silbernen Sternen auf dem eleganten Blau. In der ständig wachsenden Zweirad-Schar auf der Straße zog ich die Blicke also schon auf mich und mein Schoko-Moped. Unauffällig irgendwo vorbeihuschen ging gar nicht … Daher also lieber ein beherzter Dreh am Gasgriff – und ich zog zügig auf den Landstraßen durch den Wienerwald.

Sehr beruhigend: Dank ABS lässt und ließ sich die Piaggio Liberty Baci jederzeit „im Handzusammendrücken“ präzise und ruhig stoppen.



Schlank und elegant

Die elegante und schlanke Silhouette des Rollers kam vor allem bei ranken Mädels und Damen gut an – den meisten Jungs war die Pralinen-Piaggio doch etwas zu verspielt, obwohl sie trotz allerliebstem Sternderl-Design ganz sicher kein „Frauenmoped” ist.

Mein Fazit:

Lässig und leicht zu fahren, sparsam im Verbrauch und eine preiswerte Gelegenheit für all jene Roller-Babes und -Boys, die gerne aus der Masse hervorstechen.

Hat nur noch einer der designmäßig dazupassenden Helme gefehlt, dann wäre der Auftritt noch einen Tick prägnanter gewesen.



Übrigens: Die Sonderlackierung der Piaggio Liberty soll an die Baci-Verpackung erinnern, der Leder-Sattel wiederum an die Farben der Zartbitterschokolade

Luisa.

Daten & Fakten Piaggio Liberty 125 Baci Perugina E5

Preis: € 2.999

Hubraum: 125

Motortyp: MD41M

Anzahl Ventile: 4

Kühlung: Luft

Treibstoff-Zufuhr: Einspritzung

Modell Jahr: 2020

CO2Emission: 60

Getriebe: Stufenloser CVT-Riementrieb

Max. Gewicht in kg: 290

Tankinhalt in L: 6

U/Min für max. Drehmoment: 6500

U/Min für Max. Leistung: 8250

Max. Leistung (in PS): 11,01

Max. Speed in km/h: 91

Verbrauch in L/100 km: 2,5

ABS: Vorderrad ABS

Bremse Hinten: Trommelbremse