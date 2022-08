Die neue MP3-Serie umfasst die Hubraumklassen 400 ccm (35 PS) und 530 ccm (44 PS) und darf mit dem normalen Pkw-Führerschein gefahren werden. Die „Limousine unter den Zweirädern“, wie die Italiener ihren Roller stolz bewerben, wurde komplett überarbeitet.



Flott, bequem und leichtfüßig lässt das 280 Kilogramm schwere Topmodell durch den riesigen Pariser Vorstadtdschungel aber auch auf den Stadtautobahnen bewegen. In komfortabler Sitzposition mit Beinfreiheit wie in der Business-Class fühlen wir uns von Beginn an wohl. Hier passt alles: Die wunderbare Federung, der laufruhige, Motor, die tadellos zupackenden Bremsen, der großzügige Stauraum unter dem Sitz und (Sicherheits-)Hightech an Bord, die man sonst in keinem Roller findet.

Apropos Hightech: Das im Top-Modell 530 hpe Exclusive im Heck integrierte Radar-System warnt einerseits vor anderen Fahrzeugen, die sich im toten Winkel befinden und kann gleichzeitig auch Verkehrsteilnehmer erkennen, die sich sehr schnell nähern und eine potenzielle Gefahr beim Spurwechsel bilden. Auch in diesem Fall wird der Fahrer via Instrumententafel alarmiert.



Dazu gesellen sich die 7-Zoll-Farb- TFT-Instrumente, das Keyless-System, die Konnektivität mit Navigation und in der Version 530 hpe Exclusive ein Tempomat und die Rückfahrkamera. Alle Modelle der neuen Piaggio MP3-Baureihe sind mit dem ABS ausgestattet, das durch die Traktionskontrolle ASR ergänzt wird. Das ASR lässt sich im Bedarfsfall leicht abschalten. Die Traktionskontrolle verfügt über zwei Eingriffsstufen (Normal und Sport), die bei der 530ccm-Version vom gewählten Fahrmodus abhängen, während sie bei der 400ccm-Version durch Drücken des Startknopfes bei laufendem Motor ausgewählt werden können.