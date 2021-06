Der charakteristische 1.200-ccm-High-Power-Bonneville-Twin-Motor der Speed Twin wurde für das Modelljahr 2021 deutlich überarbeitet und bietet jetzt mehr Leistung sowie geringere Emissionen auf Euro 5-Niveau. Der Motor liefert mit 100 PS bei 7.250 U/min drei PS mehr Spitzenleistung und besitzt mehr Power im mittleren Drehzahlbereich als das Vorgängermodell.



Neben der hohen und linearen Leistungsentfaltung verfügt die Speed Twin 2021 auch über eine vollere Drehmomentkurve, wobei das Spitzendrehmoment von 112 Newtonmeter im Vergleich zur Vorgängergeneration mehr als 500 U/min tiefer im Drehzahlbereich anliegt.



Die neue Speed Twin steht ab Juli 2021 bei den Triumph-Händlern, sie soll in Deutschland 12.550 Euro und in Österreich 14.700 Euro kosten.



Die 2021er Speed Twin in der Übersicht im O-Ton des Herstellers:



Höhere Leistung - Signifikantes Motor-Update

- 3 PS mehr Spitzenleistung, jetzt 100 PS bei 7.250 U/min

- Mehr Leistung und Drehmoment im mittleren Drehzahlbereich

- Das Spitzendrehmoment liegt jetzt tiefer im Drehzahlbereich, mit 112 Nm bei 4.250 U/min

- Besseres Ansprechverhalten mit 17 % weniger Massenträgheit im Kurbeltrieb

- Geringerer Schadstoffausstoß und volle Euro-5-Konformität

- Lange Wartungsintervalle von 16.000 km



Verbesserte Technologie

- Verbesserte Fahrmodi: Straße, Regen und Sport

- Hohe Spezifikation der Serienausstattung:

• ABS und abschaltbare Traktionskontrolle

• LED-Beleuchtung mit Tagfahrlicht

• Drehmomentunterstützte Kupplung

• USB-Ladebuchse unter der Sitzbank

• Wegfahrsperre



Mehr Premium-Stil und Details

- Neue, elegante 12-Speichen-Räder

- Neue, gebürstete und nach oben gezogene Edelstahl-Doppelschalldämpfer

- Neue, eloxierte Scheinwerfer- und Kotflügelhalterungen

- Neue, markante Tankgrafik und drei moderne Farbvarianten

- Mit über 50 TRIUMPH Originalzubehörteilen leicht zu individualisieren:

für mehr Stil, Zweckmäßigkeit und Sicherheit



Besseres Fahrverhalten

- Noch präziseres, agileres und dynamischeres Fahrverhalten eines modernen Roadsters

- Neue, hochwertigere Marzocchi Upside-Down-Gabel mit Cartridge-Dämpfung

- Neue, hochwertigere Brembo M50 Radial-Monobloc-Bremssättel

- Neue, leichtere Aluminium-Gussräder

- Bequeme, versammelte Sitzposition für ein vertrauenerweckendes, intuitives Fahrgefühl