Vespa Original-Auspuff

Am originalen Krümmer zu befestigen – Plug and Play spart Arbeitszeit – ist der neue Sport-Auspuff für die Vespa GTS 300, der bei allen autorisierten Händlern in Österreich ab 999 Euro erhältlich ist. Carbon, Edelstahl und eine Graphit-Dichtung kennzeichnen das neue Extra, das als Original-Zubehör von Piaggio geprüft und homologiert ist. Die volle Garantie-Sicherheit bleibt mit der Wersabstimmung auf den 300-ccm-Motor also aufrecht. Reduziertes Gewicht und sonorer Klang sorgen für Feinschliff an der GTS 300.



