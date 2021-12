Vespa und Justin Bieber tun sich zusammen

Die italienische Roller-Ikone Vespa hat nicht nur unter "Normalos" wie dir und mir seine Fans. Auch der kanadische Sänger Justin Bieber ist ein großer Vespa-Fan und nimmt dies zum Anlass für ein gemeinsames Projekt im Jahr 2022. O-Ton: "Der Geist der Freiheit und die Liebe zum Design werden in dieser Kooperation vereint werden."

Dass Vespa über alle Kontinente hinweg hohe Bekanntheit genießt, ist kein großes Geheimnis. Auch in den USA haben die italienischen Roller längst Kult-Status erreicht. Nun kündigen der kanadische Pop- und R&B-Sänger Justin Bieber und Vespa eine aufregende Kooperation für das Jahr 2022 an. Details werden im Februar 2022 bekannt gegeben.



Das Zusammentreffen des Popstars mit der italienischen Kult-Marke ist keine zufällige Begegnung. Style und Design sind eine ständige Inspirationsquelle für Justin Bieber, während Vespa der Welt der Musik und der Jugendkultur schon immer nahestand. „Meine Fans wissen, wie sehr ich Sport liebe: Skateboarding, Hockey, Basketball, BMX. Die Mischung aus Style, Anmut und Geschwindigkeit bei Vespa hat mich schon immer angezogen", so Justin Bieber. „Ich freue mich schon darauf, gemeinsam mit dem italienischen Kult-Design von Vespa meine eigenen Ideen zu verwirklichen."