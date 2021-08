unu betont seine Herbstfarben

Die Elektroscooter von unu Motors sind optisch ganz schön auffällig, vor allem die abgerundete Front mit der kreisförmigen Lichtsignatur macht etwas her. Motorisiert werden sie von Bosch-E-Motoren, die 3.000 oder 4.000 Watt leisten. Wer seine regelmäßigen Wege in der City kennt, kommt im Alltag wahrscheinlich mit einer Batterie zurecht – dann sind 50 Kilometer Reichweite drin. Wer Ausflüge plant oder immer wieder Umwege macht, kann auf zwei Batterien aufstocken und auch mal 100 Kilometer am Stück zurücklegen. Unter dem Sitzplatz bleibt immer reichlich Stauraum. denn zwei Batterien und zwei Helme haben gleichzeitig Platz.



Der Akku ist tragbar, kann also zuhause aufgeladen werden. Die unu-App wird nach und nach um neue Funktionen erweitert – so finden Smart Features Over-the-air (OTA) den Weg zu den Kunden. Diese zahlen übrigens ab 3.290 Euro für den E-Scooter in Österreich, je nach Ausstattung natürlich.



Also, die Herbstfarben: "Pine Green" ist eigentlich unser Favorit, denn es ist ein richtig tiefes Grün geworden und Pinien erinnern uns sowieso an unseren Lieblings-Urlaubsort. Dann gibt es noch "Glossy Red", für all jene, die an düsteren Herbstabenden auffallen wollen. Als Sicherheitsaspekt eine gute Entscheidung. Dieser Punkt spricht für uns ein wenig gegen "Matte Black", denn auch wenn die LED-Beleuchtung ihre Arbeit gut verrichtet, als Zweiradfahrer zieht man halt doch immer den Kürzeren, wenn andere einen übersehen. Dafür ist es todschick und elegant...



Testfahrten werden in der Alpenrepublik unter diesem Link angeboten:

unu-Testfahrt