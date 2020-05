24h Le Mans virtuell: das Fahrerfeld

Übersicht: Fahrer und Teams für die 24h Le Mans virtuell

Diese Teams und Fahrer treten am 13./14. Juni zum 24-stündigen E-Sport-Rennen, der virtuellen Variante der 24h Le Mans, an - Live-Übertragung bei Motorsport.tv

50 Fahrzeuge, verteilt auf zwei Klassen, treten bei der Erstauflage der virtuellen 24 Stunden von Le Mans an. Das mit der Simulation rFactor 2 ausgetragene E-Sport-Event findet statt am 13./14. Juni, dem ursprünglichen Termin für die realen 24 Stunden von Le Mans. Somit wird die Zeit bis zum neuen realen Le-Mans-Termin (19./20. September) überbrückt.



Die virtuellen 24 Stunden von Le Mans werden am 13./14. Juni in voller Länge im Livestream bei Motorsport.tv zu sehen sein.



Profi-Rennfahrer teilen sich mit Sim-Racing-Profis die Cockpits der 50 modellierten Autos. Die Teams sind allesamt bereits bestätigt, wobei sowohl echte Rennteams als auch E-Sport-Teams gemeldet sind. Die Fahrer werden in den kommenden Tagen Schritt für Schritt seitens der Teams bestätigt.



Unsere Übersicht listet die Fahrzeuge aller Teams mit dem aktuellen Stand der bestätigten Fahrer auf.



LMP2:



#1 - Rebellion Williams eSport - L. Deletraz, R. Marciello, N. Wisnjewski *, K. Brzezinski *

#2 - Rebellion Williams eSport - G. Menezes, B. Senna, P. Brijak *, D. Mroczek *

#3 - Rebellion Williams eSport - TBA

#4 - ByKolles Burst eSport - T. Dillmann, E. Guerrieri, J. Simoncic *, J. Pedersen *

#6 - Team Penske - TBA

#7 - Toyota Gazoo Racing - TBA

#8 - Toyota Gazoo Racing - TBA

#9 - Panis Racing - TBA

#10 - Toyota Gazoo Racing ARG - TBA

#12 - MPI Zansho - TBA

#13 - Rebellion Williams eSport - TBA

#14 - FA Racing eSports - TBA

#15 - Multimatic Zansho - A. Priaulx, S. Priaulx, M. Epps *, O. Fortin *

#16 - Veloce eSports 2 - N. Nato, S. Vandoorne, E. Murphy *, T. Poradzisz *

#17 - IDEC Sport Racing - TBA

#18 - Veloce eSports 3 - S. Fenestraz, R. Tveter, J. Baldwin *, T. Lartilleux *

#20 - Team Redline - M. Verstappen, L. Norris, A. Kerkhof *, G. Hutter *

#21 - Axle Motorsport - Alex Yoong, Alister Yoong, M. Naquib *, M. Aleef *

#22 - United Autosports - F. Albuquerque, A. Brundle, J. von Uitert, T. Gamble

#23 - Team Rocket Zansho - TBA

#24 - Veloce eSports 1 - J.-E. Vergne, P. Gasly, J. Opmeer *, I. Gillissen *

#30 - E-Team WRT - D. Vanthoor, K. van der Linde, F. Cornelis *, A. Schoonvliet *

#31 - Panis Racing - T. Vautier, N. Jamin, H. Alsabti *, T. Cazaubon *

#33 - 2 Seas Motorsport - TBA

#36 - Signatech Alpine Elf - T. Laurent, A. Negrao, P. Ragues, N. Longuet *

#37 - Jota Team Redline - W. Stevens, G. Aubry, A. Uusi-Jaakkola *, D. Farber *

#38 - Jota Team Redline - A. Felix da Costa, F. Rosenqvist, R. van Buren *, K. Siggy *

#42 - Cool Racing - TBA

#46 - TDS E Racing - TBA

#50 - Richard Mille Racing Team - TBA



* Sim-Racing-Profi



GTE:



#51 - Ferrari AF Corse - TBA

#52 - Ferrari AF Corse - TBA

#54 - Strong Together - F. Castellacci, G. Fisichella, F. Massa, T. Mella *

#56 - Team Project 1 - TBA

#57 - Team Project 1 - TBA

#63 - Corvette Racing - TBA

#64 - Corvette Racing - TBA

#67 - Mahle Racing Team - TBA

#71 - Ferrari AF Corse - TBA

#80 - R&G eSports Team - D. Juncadella, M. Beche, E. Jajovski *, R. Kappet *

#86 - Gulf Racing - TBA

#88 - Dempsey-Proton Racing - TBA

#91 - Porsche eSport Team - A. Lotterer, N. Jani, M. DeJong *, M. Pietilä *

#92 - Porsche eSport Team - J. Evans, M. Campbell, M. Bakkum *, J. Bouteloup *

#93 - Porsche eSport Team - N. Tandy, A. Güven, J. Rogers *, T. Östgaard *

#94 - Porsche eSport Team - P. Pilet, S. de Silvestro, M. Krönke *, D. Williams *

#95 - Aston Martin Racing - TBA

#97 - Aston Martin Racing - TBA

#98 - Aston Martin Racing - TBA

#99 - Feed Racing - TBA



* Sim-Racing-Profi



Reserveliste:



#82 - Risi Competizione

#11 - Fordzilla

#74 - Kessel Racing

#5 - Team LNT Ginetta

#70 - Purple Sector Racing

#29 - Duqueine Team

#60 - Iron Lynx

#39 - Graff

#77 - Nielsen Racing Zansho

#26 - G-Drive