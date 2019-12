24h Series: Dubai

24h Series: Volles Haus in Dubai

Auf neun Rennklassen verteilt weist die vorläufige Nennliste für die 24 Stunden von Dubai 2020 schon jetzt stolze 77 Nennungen auf.

Was die Rallye Dakar im Offroadsport ist, sind die 24 Stunden von Dubai im Rundstreckensport: der alljährliche Auftakt ins neue Motorsportjahr. Am 10./11. Januar 2020 geht die 15. Auflage des 24-Stunden-Rennens im Dubai Autodrome in den Vereinigten Arabischen Emiraten über die Bühne.



Auf neun Rennklassen verteilt weist die vorläufige Meldeliste für die 24 Stunden von Dubai 2020 schon jetzt stolze 77 Nennungen auf. In der Pro-Klasse treten elf von Profis pilotierte GT3-Boliden an, die von Audi-, Lamborghini-, Mercedes- und Porsche-Teams eingesetzt werden.



Wie schon in den vergangenen Jahren, so bilden die 24 Stunden von Dubai auch 2020 wieder den Saisonauftakt der 24-Stunden-Serie (24h Series). An Dubai schließen sich im weiteren Verlauf des Rennjahres die 12 Stunden von Monza, die 12 Stunden von Spa, die 24 Stunden von Portimao, die 9 Stunden von Le Castellet, die 24 Stunden von Barcelona, die 12 Stunden von Imola und als Saisonfinale schließlich die 24 Stunden von Austin an.



Die 24 Stunden von Portimao und die 12 Stunden von Imola sind erst nachträglich in den Kalender gerückt. Dafür findet das eigentlich für Juli geplant gewesene 12-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring nun doch nicht statt. Und auch die in Anneau du Rhin geplant gewesenen 12 Stunden vom Elsass wurden aus dem Kalender genommen.



Der Start zu den 24 Stunden von Dubai geht am Freitag, 10. Januar, um 12:00 Uhr MEZ (15:00 Uhr Ortszeit) über die Bühne. Der Zieleinlauf erfolgt somit am Samstag, 11. Januar, um die gleiche Uhrzeit. Auf dem offiziellen YouTube-Channel der 24-Stunden-Serie lässt sich das komplette Rennen im Livestream verfolgen.