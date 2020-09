GT Masters am Hockenheimring 2

Klaus Bachler mit klaren Vorgaben

Das ADAC GT Masters wird am Wochenende (19., 20. September) auf dem Hockenheimring mit den Läufen fünf und sechs fortgesetzt. Mit dabei auch Klaus Bachler, der mit klaren Vorgaben ins Rennen geht.

„Wir müssen es als Team ganz einfach hinbekommen, bereits am Freitag in den freien Trainings die richtige Balance zu finden. Das ist der Grundstein für ein gutes Wochenende. Denn wenn uns das gelingt, brauchen wir anschließend nur noch Nuancen verändern. Das macht es dann um ein vielfaches einfacher.“ sagte der Steirer, der mit der Schweizerin Simona de Silvestro in einem Porsche 911 GT3-R des KÜS Team75 Bernhard an den Start geht.



Ähnlich klar ist auch Bachlers Aussage, was seine Person betrifft: „Ich werde wie immer alles geben und versuchen, ein gutes Qualifying und ebensolche Rennen zu fahren.“



Das „Masters“-Wochenende beginnt am Freitag mit zwei freien Trainings über jeweils eine Stunde (11.30 und 16:05 Uhr), am Samstag und Sonntag gibt es dann sowohl für Qualifying (9:20 Uhr) als auch für die Rennen (13:05 Uhr) idente Beginnzeiten. Sport1 überträgt beide Läufe live.