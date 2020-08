RX, Fuglau: Zufriedene Bilanz von Jordanich

Den Titel im Visier

Christian "Jordy" Jordanich blickt zurück auf ein erfolgreiches Rallycross-Wochenende in Fuglau, Ziel ist es, Roman Castoral nach 15 Jahren den Titel zu entreissen.

Am vergangenen Wochenende standen Rennen 3 und 4 zur österr. RX-Meisterschaft an. Doppelrennen sind immer sehr hart für Mensch und Material. Vor allem wenn es noch dazu brütende Hitze gibt. Das Starterfeld der STC -2000 war auch wieder mit sehr guten Fahrern und einer Fahrerin bestückt.



Es waren einige Österreicher, ein Belgier, ein Holländer und ein Deutscher am Start. Mit von der Partie auch Christian Jordanich: "Vor allem die Duelle mit dem Belgier Joel Strackx waren sehr spannend. Aber wir konnten alle Läufe für uns entscheiden und damit beide Tage voll punkten. Im Finallauf des ersten Tages gab es zwar ein kleines kosmetisches Problem am Honda Type-RX, aber das war schnell behoben."



Jordanich weiter: "Somit war es ein perfektes Wochenende. Fahrer, Team und Wagen waren zu 100 % auf einander eingestimmt und brachten daher auch 100 % Leistung und maximale Punkte-Anzahl für die österreichische Staatsmeisterschaft. Somit kann vorab der Punktestand ausgebaut werden, und wir befinden uns momentan auf Platz 1 der Meisterschaft. Coronabedingt werden nur noch 1 oder maximal 2 Rennen (möglicherweise kommt noch eines in Fuglau dazu) bestritten. Wir befinden uns auf dem besten Weg österreichische Motorsportgeschichte zu schreiben. Denn Roman Castoral (CZ) ist seit 15 Jahren in Folge amtierender österr. Staatsmeister. Dieses Bann möchten wir nun endlich einmal brechen!"