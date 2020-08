Rallycross: Greinbach

Dominik Jordanich ist Staatsmeister

Dominik Jordanich ist der neue Staatsmeister in der Klasse STC -2000. Damit löst er Roman Castoral ab, der durchgehend seit 15 Jahren den Dauerstaatsmeister gepachtet hatte.

Aussendung von Jordy Funcar:



"Dominik hat dieses Rennwochenende leider gerade einmal eine Kurve geschafft. In Q1 ist nach der ersten Kurve, in Führung liegend, die Antriebswelle gebrochen. Was zuerst als kleiner Schaden schien, zeigte sich dann doch als grober Defekt. Der restliche Stummel der gebrochenen Antriebswelle steckte im Getriebe fest und wir konnten das abgebrochene Teil nicht entfernen.



Jedoch war nach der Absage des letzten Rennens in Fuglau schon vor diesem Rennwochenende klar, dass Dominik der neue Staatsmeister in der Klasse STC -2000 ist. Damit löst er Roman Castoral ab, der durchgehend seit 15 Jahren den Dauerstaatsmeister gepachtet hatte. Das gerade einmal im 4. Jahr Rallycross und im 3. Jahr mit dem Honda. Schon im 1. Jahr konnten wir Vizestaatsmeister werden. Voriges Jahr mussten wir nach 2 groben Abschüssen eine finanzielle Pause einlegen und waren nur sporadisch am Start.



Was viele für unmöglich gehalten haben, ist nun endlich eingetreten. Der Staatsmeistertitel bleibt in diesem Jahr bei uns in Österreich und geht nicht nach Tschechien!"