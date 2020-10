Inhalt Schmarl siegreich in Bozen

Schmarl siegreich in Bozen

Schmarl siegreich in Bozen | 20.10.2020

Pole und Doppelsieg

Was für ein Wochenende für Jürgen Schmarl in der DAI-Trophy in Bozen. Nach Startplatz eins im Qualifying, kämpfte sich der Rumer in beiden Rennläufen auf das oberste Podest in der Klasse „KZ35+“.

Pole und Doppelsieg Was für ein Wochenende für Jürgen Schmarl in der DAI-Trophy in Bozen. Nach Startplatz eins im Qualifying, kämpfte sich der Rumer in beiden Rennläufen auf das oberste Podest in der Klasse „KZ35+“.