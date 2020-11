Slalom-ÖM: Nachlese ROAC

In der Klasse bis 1600ccm setzten Gerhard Nell (VW Polo) und Martin Dall (Mazda RX-7) ihr Hundertstel-Duell vom letzten ÖM-Lauf fort und kämpften bis zum letzten Meter den Sieg. Gesamt hatte am Ende Gerhard Nell in der knappsten Entscheidung des Tages um 25 Hundertstel die Nase vorne. Platz drei sicherte sich Gerhard Kronsteiner im Simca Rallye 3 vor Bruno Werfring im VW Golf. Staatsmeister Patrick Mayer (VW Golf) deutete schon am Vormittag im Vorlauf an, dass er den bestehenden Streckenrekord auf dem Asphalt-Kurs knacken könnte. Im Finale der Klasse über 1600ccm drückte er diesen dann tatsächlich auf unglaubliche 1:00,02 Minuten und schrammte nur um einen Wimpernschlag an der Minuten-Schallmauer vorbei. Platz zwei ging an Christian Mayr mit exakt der gleichen Zeit wie Gerhard Nell, nachdem er sich im Käferduell mit dem wieder stark fahrenden Herbert Perwein den Einzug ins Finale sichern konnte. Pech hatte leider Wolfgang Leitner der schon nach dem Vorlauf mit Getriebeschaden am Subaru Impreza aufgeben musste.



Nach dem neuerlichen Lockdown und der Absage der W4-Rallye dürfte nun die ohnehin kurze Motorsportsaison 2020 wohl endgültig zu Ende sein. Abschließend kann man sich nur mehr bei alle jenen bedanken die eine Slalom ÖM und Veranstaltungen wie die Arbö-Slalom-Trophy oder das ROAC überhaupt erst möglich gemacht haben, und man kann nur hoffen dass wir zumindest im Laufe des Jahres 2021 wieder zu einer „Normalität“ zurückkehren können!