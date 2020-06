Update Samstag 10.13h: "Schwerwiegendes neurologisches Bild"

Zanardi Update Samstag 10.13h: "Schwerwiegendes neurologisches Bild"

Alex Zanardi kämpft im Krankenhaus Santa Maria alle Scotte in Siena nach dem schweren Verkehrsunfall mit dem Handfahrrad um sein Leben...

Infolge des schweren Verkehrsunfalls, in den Alessandro "Alex" Zanardi am späten Freitagnachmittag in Italien verwickelt wurde, wurden seitens des Krankenhauses in Siena am Freitag und Samstag bislang drei offizielle Statements veröffentlicht.



UPDATE 3 vom Samstag, 10:13 Uhr: "Hinsichtlich des klinischen Zustands des Athleten Alex Zanardi, der am 19. Juni um 18 Uhr nach einem Autounfall in der Provinz Siena in sehr ernstem Zustand in der Poliklinik Santa Maria alle Scotte eingeliefert wurde, teilt der Chefarzt in Siena mit: Der Patient, der am Abend des 19. Juni einer heiklen neurochirurgischen Operation unterzogen und anschließend auf die Intensivstation verlegt wurde, weist stabile hämodynamische und metabolische Parameter auf. Er wird intubiert und durch künstliche Beatmung unterstützt, während das neurologische Bild schwerwiegend bleibt."



UPDATE 2 vom Freitag, 22:38 Uhr: "Hinsichtlich des klinischen Zustands von Alex Zanardi, der aufgrund eines Autounfalls in der Provinz Siena in sehr ernstem Zustand in die Poliklinik Santa Maria alle Scotte eingeliefert wurde, teilt der Chefarzt in Siena mit: Der neurochirurgische und kieferchirurgische Eingriff, dem der Athlet aufgrund des gemeldeten schweren Schädeltraumas unterzogen wurde, begann kurz nach 19 Uhr und endete kurz vor 22 Uhr. Der Patient wurde daraufhin mit einer zurückhaltenden Prognose auf die Intensivstation verlegt. Sein Gesundheitszustand ist sehr ernst."



UPDATE 1 vom Freitag, 19:45 Uhr: "Alex Zanardi, Rennfahrer, paralympischer Sportler und TV-Moderator, wurde in sehr ernstem Zustand in die Polyklinik Santa Maria alle Scotte eingeliefert. Er wurde in der Provinz Siena in einen Verkehrsunfall verwickelt. Zanardi wurde mit dem Pegaso-Hubschrauber transportiert und landete um 18:00 Uhr am Krankenhaus in Siena. Er wurde sofort von den Fachleuten der Notaufnahme versorgt und im Schockraum begutachtet. Sein Zustand ist aufgrund der schweren Kopfverletzung sehr ernst und wird derzeit einer heiklen Neurochirurgie unterzogen."



© Motorsport-Total.com