Update nach OP: "Gesundheitszustand sehr ernst"

Bangen um Alex Zanardi: "Gesundheitszustand sehr ernst"

Nach einer rund dreistündigen Operation bezeichnen die behandelnden Ärzte von Alex Zanardi dessen Gesundheitszustand als "sehr ernst".

Infolge des schweren Verkehrsunfalls, in den Alessandro "Alex" Zanardi am späten Freitagnachmittag in Italien verwickelt wurde, wurden seitens des Krankenhauses in Siena am Freitagabend um 22.18 Uhr ein zweites offizielles Statement veröffentlicht:



"Hinsichtlich des klinischen Zustands von Alex Zanardi, der aufgrund eines Autounfalls in der Provinz Siena in der Poliklinik Santa Maria alle Scotte in sehr ernstem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert wurde, teilt die Gesundheitsverwaltung von Aou Senese mit: Der neurochirurgische und kieferchirurgische Eingriff, dem der Athlet aufgrund des gemeldeten schweren Kopftraumas unterzogen wurde, begann kurz nach 19 Uhr und ende kurz vor 22 Uhr. Der Patient wurde daraufhin mit einer vertraulichen Prognose auf die Intensivstation verlegt. Sein Gesundheitszustand ist sehr ernst."



