FIA Rally Star: Übers Spiel in WRC-Cockpit

Weltweites Programm zur Entdeckung künftiger Rallye-Fahrer

Über das kommende, offizielle Spiel zur World Rally Championship - WRC9 - können Zocker zwischen 17 und 26 ab Anfang 2021 um einen Platz in einem Trainings- und Coaching-Programm der FIA. Den sieben Besten - und zusätzlich der besten Fahrerin - winkt ein FIA Junior WRC Cockpit.

NACON, KT Racing und die Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) gaben ihre Zusammenarbeit am ersten weltweiten Programm zur Entdeckung künftiger Rallye-Fahrer bekannt: FIA Rally Star. Das Programm wird diesen Dezember als DLC für WRC 9, dem offiziellen Videospiel der FIA World Rally Championship, verfügbar sein.



Bereits heute bietet die "eSports WRC" virtuellen Rally-Piloten die Möglichkeit, ihr Können zu beweisen. Nun gehen die Entwickler und die FIA aber noch einen Schritt weiter und wollen das Spiel nutzen, um tatsächliche Rally-Piloten von morgen zu finden und zu fördern.



Ab Anfang 2021 (WRC 9 erscheint schon am 4. September, das FIA Rally Star Programm wird im Dezember mittels Patch nachgereicht) startet die erste Qualifikationsphase, die noch für jeden und jede Spieler/in zugänglich sein wird. Die weiteren Phasen der Qualifikation sind sodann aber Gamern zwischen 17 und 26 Jahren vorbehalten; sie sind Teil des Trainings- und Coaching-Programms der FIA. Die sieben Besten, die es ins Finale schaffen – und zusätzlich die weltbeste Fahrerin – können am Ende eine internationale Karriere beginnen, bevor sie den Beitritt der FIA Junior WRC anstreben.



„FIA Rally Stars ist innovativ und global. Es hat den Anspruch jungen Fahrern aus aller Welt neue Möglichkeiten zu bieten ihr Potenzial unter Beweis zu stellen. Als wir NACON und KT Racing dieses Projekt erstmalig vorgestellt haben, begegneten sie uns direkt mit größtem Enthusiasmus und wir können uns keine bessere Plattform als WRC 9 vorstellen, um die vielversprechendsten Kandidaten zu finden“, erklärt Yves Matton, Rally Director bei der FIA. „Die FIA World Rally Championship bringt Fans aller Kontinente zusammen. Viele von ihnen träumen davon selbst einmal hinter dem Steuer sitzen zu können und unser Wunsch ist es unseren Sport zugänglicher zu machen. Dank FIA Rally Star und seiner digitalen Version in WRC 9, ist es einfacher denn je dies zu leben.“



„Die Vorstellung, dass kommende Rallye-Stars ihre Profi-Karriere als Fahrer mit WRC 9 beginnen, erfüllt das gesamte Team mit Stolz und ist eine der schönsten Belohnungen für all die Arbeit, die wir in den letzten Jahren investiert haben“, so Roman Vincent, Gründer und CEO vom Entwicklungsstudio KT Racing. „Nach dem Erfolg von eSports WRC, das bereits enorm talentierte Gamer hervorgebracht hat, warten wir gespannt, wer die Finalisten von FIA Rally Star sein werden!“



WRC 9 ist ab 4. September 2020 für Xbox One, PS4 und PC im Handel erhältlich. Die Veröffentlichungstermine für Xbox Series X, PS5 und Nintendo Switch werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.