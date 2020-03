Motorline Paddock Corner: Ihre Gast-Kommentare!

Werden Sie Gast-KommentatorIn auf motorline.cc

Die motorsportfreie Zeit bestmöglich überbrücken: Zur Motorline Rallye Challenge gesellt sich nun der Motorline Paddock Corner für Ihre Gast-Kommentare...

„Schrittweise zurück in die Normailtät“, las ich heute Morgen beim Überfliegen der Headlines - doch da war leider der Wunsch der Vater des Gelesenen, denn in Wahrheit stand geschrieben: „Schrittweise in die neue Normalität“.Die Maßnahmen zur Einschränkung des Coronavirus müssen demnach weiter verschärft werden, mit der Einführung der Maskenpflicht in Supermärkten gehen wir den nächsten Schritt im Kampf gegen die Ausbreitung dieses Virus, das für die Schwächsten unter uns, die sogenannte Risikogruppe zur ernsthaften Lebensbedrohung werden kann. Es liegt im Interesse von uns allen, dass unser Gesundheitssystem nicht kollabiert. Man braucht sich nur Berichte aus Italien, Spanien oder Frankreich zu Gemüte führen, um zu begreifen, warum wir die Infektionsrate niedrig halten müssen...



Es sind in punkto Motorsport daher leider weiterhin sehr ruhige Zeiten, die auf uns zukommen. Viele der im Motorsport tätigen Menschen, der Aktiven und der Fans sind jetzt an jenen Wochenenden, an welchen sie voller Vorfreude zu den Rennen, den Rallyes gefahren wären, zuhause. Daran wird sich in den bevorstehenden Wochen und Monaten leider nicht viel ändern - denn Veranstaltungen oder gar Groß-Veranstaltungen stehen in der Kette der schrittweisen Wiedereinführung der tatsächlichen Normalität vermutlich erst an letzter Stelle.



Wir haben uns daher überlegt, wie wir den „Menschen mit Benzin im Blut“ über diese schwierige Zeit hinweghelfen können. Unsere erste Maßnahme, die von Motorline-Chefredakteur Stefan Schmudermaier ins Leben gerufene Motorline Rallye Challenge, ist ein voller Erfolg. Top Sim-Racer können sich mit echten Rallyepiloten messen und behalten dabei bislang – wenig überraschend – die Nase vorne. Doch ob Sim-Profi oder Rallye-Staatsmeister, die MRC soll in trüben Zeiten wie diesen einfach ein wenig Freude bereiten, vom oft schwierigen Alltag ablenken.



Zudem haben wir bereits damit begonnen, in die Vegangenheit zu blicken – in unregelmäßig erscheinenden Reportagen blicken wir auf historische Highlights, ob Kultauto oder Charakterkopf. Und weil Bilder manchmal wiederum mehr sagen als Worte, stellen wir mit Hilfe von Motorline-Fotograf Daniel Fessl die besten Bilder aus der Geschichte jener Rallyes zusammen, die zurzeit nicht abgehalten werden können.



Und weil man gerade in ruhigen Zeiten manchmal den Drang verspürt, seine Meinung zu einem Thema kundzutun, weil man das zum Beispiel schon immer wollte aber die Zeit und Ruhe dafür nicht fand, eröffnen wir hiermit den Motorline Paddock Corner. Abgeleitet vom Londoner „Speakers Corner“ soll hier jeder/m die Möglichkeit eingeräumt werden, in unserem redaktionellen Teil zu einem weitgehend motorsportbezogenen Thema Stellung zu beziehen. Wünschen würden wir uns Beiträge von Aktiven, aber auch von Fans und allen anderen, ob Veranstalter, Sponsor, Mechaniker, Streckenposten oder Rallye-Fotograf.



Die Redaktion wird dabei die eingesandten Beiträge lediglich in punkto Grammatik und Rechtschreibung bearbeiten, so lange inhaltlich keine Bedenken vorliegen. Sollte es dennoch einmal nötig sein, beispielsweise Dritte zu schützen oder wenn rechtlich problematische Passagen vorliegen, werden wir den Autor/die Autorin darüber informieren und gemeinsam mit ihm/ihr eine unbedenkliche Variante erarbeiten.



In unserem Forum „Meeting Point“ kann in der Folge darüber weiter diskutiert werden. Selbstverständlich können aber auch Beiträge eingesandt werden, die sich auf bereits erschienene Beiträge beziehen. Senden Sie Ihren Gast-Kommentar an redaktion@motorline.cc



Den Anfang macht Motorline-Redakteur Michael Hintermayer, der sich über die vermehrte Einführung von Pay-Content im Motorsport seine Gedanken macht



Im Namen der gesamten Redaktion wünsche ich Ihnen in den vor uns liegenden motorsportfreien Wochen viel Freude mit unseren Beiträgen und natürlich beste Gesundheit!



Noir Trawniczek

Redakteur motorline.cc