ORM: Jännerrallye 2020

Mit Vollgas ins Jahr 2020!

Die Motorsportinteressen-Gemeinschaft Austria hat sich für 2020 die Ziele sehr hoch gesteckt und tritt mit vier Autos in verschiedenen Klassen an, den Anfang macht die Jänner-Rallye.

Michael Kogler wird an der gesamte österreichische Rallyemeisterschaft teilnehmen und möchte nicht nur dabei sein, sondern Vorne mitmischen, daher nimmt er bereits in 3 Tagen am ersten Meisterschaftslauf, der Jänner Rallye im Raum Freistadt , teil. Da sein künftiger Rennbolide noch nicht fertig ist und erst in 8 Wochen geliefert wird, pilotiert er den VW Scirocco von Clubkollegen Joe Rittner. Das "Gebetbuch" wird ihm Theresa Krautsieder am Copilotensitz "vorlesen".



Joe Rittner "der schnelle Taxler" aus St. Pölten wird wiederum einige Meisterschaftsläufe in weiterer Folge mit diesen Scirocco in der Saison 2020 bestreiten.



Die beiden "Hundeknochen", die Ford Escort RS 2000, werden dann ab der Rebenlandrallye im Einsatz sein. Gottfried Kogler mit Copilotin Sophie Cornu werden ein Auge auf die historische Rallyemeisterschaft 2020 werfen und dabei sollte der Spaß im Vordergrund stehen um die Zuseher eher "quer " zu begeistern. Peter Schöller, der den zweiten Escort bewegen wird, startet ebenfalls in der historischen Rallyemeisterschaft.



Das gesamte Rallyeteam möchte, falls es Zeit und Geld erlaubt, zusätzlich an einigen internationale Rallyes, rund um Österreich, an den Start gehen.