ORM: Rebenland-Rallye | 28.02.2020

"Planlos glücklich" - Baumschlager-Comeback im Polo R5!

Bei der Rebenland-Rallye Ende März wird Raimund Baumschlager die Österreich-Premiere des VW Polo GTI R5 vornehmen

Erstens kommt es anders – zweitens als man denkt. So kann man den momentanen Status des Rekord-Staatsmeisters aus Oberösterreich wohl am besten beschreiben.



Raimund Baumschlager: „Wir haben seit letztem Jahr auch VW Polo GTI R5 in unser Kundenprogramm aufgenommen. Das wir dank unserer treuen Sponsoren jetzt schon die Österreich-Premiere feiern dürfen, kam selbst für uns sehr überraschend.“



Bei der anstehenden Rebenland Rallye in der Südsteiermark gibt es nun also eine absolute Österreich-Premiere für die Fans. Am 27. März wird Raimund in die laufende Staatsmeisterschaft einsteigen. Eigentlich war der Plan ja, es mit einem seiner Skoda Fabia Rally2 evo (neue offizielle Bezeichnung, bislang R5) zu tun, aber alle seine Fahrzeuge sind bereits seit geraumer Zeit verplant.



„Nachdem mich einige meiner Sponsoren förmlich dazu angestachelt haben, die Rebenland Rallye zu fahren, musste ich ein paar klärende Telefonate führen. Ich wechsle zwar die Marke, bleibe mit dem VW Polo GTI R5 aber im Konzern. Somit möchte ich mich bei allen Verantwortlichen für den Support bedanken!“



Neben all den nun anstehenden Vorbereitungen gibt es auch einen neuen/alten Co-Piloten zu vermelden: Thomas Zeltner steigt wieder in vertrauter Manier zu Raimund ins Auto und strahlt über das ganze Gesicht: „Ich hab mich riesig gefreut, als Raimund mich kontaktierte. Ich musste nicht lange überlegen, denn ich fühle mich körperlich topfit und freue mich auf die neuerliche Herausforderung in der Südsteiermark!“



Raimund Baumschlager meint abschließend: „Wir haben in der kurzen Zeit vor dem Start noch einiges zu erledigen – aber mein hervorragendes BRR-Team und ich setzen alles daran, um im Rebenland richtig hinhalten zu können“.