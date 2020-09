Rallye Elba Historic: Schindelegger Vorbericht

Wenn schon nicht in Österreich, dann halt auf Elba

Lukas und Helmut Schindelegger liefern einen spannenden Vorbericht zu ihrem kommenden Einsatz mit dem Ford Escort RS2000 MK2 beim Lauf zur historischen Europameisterschaft der 32° Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy am 17. bis 19. September 2020.

6 Monate sind bereits vergangen, seit das Rallyeteam Schindelegger den Sieg in der historischen Kategorie der Blaufränkischland Rallye feiern durfte. Was danach geschehen ist konnte sich zu diesem Zeitpunkt noch niemand vorstellen. Der Lockdown sorgte für absoluten Stillstand, auch in der Rallyeszene. Nichts ging mehr, alle Rallyes wurden abgesagt und damit alle Saisonplanungen durchkreuzt. Eigentlich hatte das Team ein Jahr voller Rallyes geplant: Alle Staatsmeisterschaftsläufe und auch Läufe der Austrian Rallye Challenge standen am Programm. Nun, nach der Absage der Herbstrallye Dobersberg, wackelt die Durchführbarkeit der Rallye-Staatsmeister 2020 so stark wie noch nie.



Daher muss sich jeder der in absehbarer Zukunft noch Rallye fahren möchte im Ausland umschauen. Denn dort genehmigen die zuständigen Behörden Veranstaltungen zwar unter strengen Vorschriften – aber es ist immerhin möglich Rallyes zu fahren!



So hat auch das Rallyeteam Schindelegger nach Alternativen in den Nachbarländern gesucht und hat eine Rallye gefunden, die schon lange irgendwo in den Hinterköpfen herumschwebte, gleich neben anderen tollkühnen „Fantasien“. Schon vor Jahren, noch lange bevor ein gemeinsames Rallyeprojekt im Gespräch war, saßen Helmut und Lukas nebeneinander im Flugzeug Richtung Süden und dabei deutete Helmut aus dem Fenster. „Schau mal da unten die Insel Elba. Dort war ich damals als Betreuer bei einer Rallye und das wäre einer meiner Traumrallyes. Die Rallye dort ist unfassbar schwer und richtig schön, da musst richtig Autofahren können.“



Als das Team dann bei der Recherche auf die Liste der historischen Europameisterschaftsläufe ging tauchte dort die Insel Elba wieder auf. Das in Italien Rallyes erfolgreich veranstaltet werden können, haben unsere Nachbarn schon bei der Europameisterschaft in Rom bewiesen und so ging es daran diesen alten Traum in die Wirklichkeit umzusetzen. Eine Anreise von über 1100km inklusive Fähre waren zu planen und auch eine wahnsinnige Menge an Dokumenten, Erklärungen und Bestätigungen mussten dem Veranstalter zur Verfügung gestellt werden. Denn die komplette Abnahme aller Dokumente erfolgt kontaktlos schon vor dem Nennschluss. Doch nun steht die Teilnahme fest und das Rallyteam Schindelegger darf endlich verkünden: „Wir starten beim Lauf zur historischen Europameisterschaft der 32° Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy am 17. bis 19. September 2020“



Neben dem lange gehegten Traum auf der Insel Elba Rallye zu fahren stellt natürlich auch das internationale Starterfeld einen großen Anreiz für das Team dar. Die Konkurrenz wird zweifellos auf äußerst hohem Niveau fahren und das Rallyeteam Schindelegger freut sich schon sehr, herauszufinden wo man sich in der internationalen Elite einordnen kann. Die Rallye Elba zeichnet sich nicht nur durch das hochwertige Starterfeld aus. Auch die Streckenführung die über 135 gewertete Kilometer kreuz und quer über die ganze Insel führt, stellt ein absolutes Highlight dar. Die erste Sonderprüfung findet nach einer Eröffnungs-Fahrzeugparade durch Capoliveri bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag statt und danach warten dann 2 volle Rallyetage mit weiteren 8 Sonderprüfungen auf die Teilnehmer.





Schon 2 Wochen vor der Abreise zu diesem Abenteuer steigt die Vorfreude, aber auch die Nervosität. Nach Monaten der Vorbereitung, des Hoffens und des Wartens und immer wieder der Enttäuschungen aufgrund einer Vielzahl von Absagen ist es endlich wieder so weit und das Rallyeteam Schindelegger dürfen das tun worauf sie sich schon seit dem Zieleinlauf der Blaufränkischland Rallye Anfang März vorbereitet haben – Rennen fahren.

Das jede Katastrophe auch ihre positiven Seiten haben kann zeigt sich nun am Zustand des Ford Escort RS2000 MK2, den Lukas und Helmut wieder einsetzen werden. Schon vor der Zwangspause war das Auto für seinen makellosen technischen Zustand und die Zuverlässigkeit bekannt, doch was jetzt auf seinen Einsatz in der Garage lauert, stellt wohl nochmal ein neues Level dar. Kaum ein Detail am Escort ist zu finden das nicht verbessert, verstärkt oder erneuert wurde. Auch am Setup wurde viel gearbeitet und auch ein Testtag wurde bereits erfolgreich und vielversprechend absolviert. Damit bleibt im Team nur mehr die Vorfreude und das Warten auf den Start der Rallye Elba Storico am 17. September.



Das Rallyeteam Schindelegger möchte sich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen Sponsoren, Unterstützern und Fans bedanken. Trotz des Lockdowns und der damit verbundenen Herausforderungen konnten wir stets mit der vollen Unterstützung aller unserer Sponsoren ARA und SanLucar rechnen, ohne die es nicht möglich gewesen wäre in die Verbesserung unseres Escorts zu investieren oder an der Rallye Elba teilzunehmen.



Wer dem Team die Daumen halten möchte und das Rennen live verfolgen möchte, dem können wir nur diese Internet Seite ans Herz legen. Zusätzlich wird das Team auch wieder auf Instagram unter @fly_luke Bilder und Geschichten zur Rallye teilen.