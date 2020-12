AMF gibt „grünes Licht“

ORM: Elektroautos ab 2021 start- und punkteberechtigt

Elektroautos sind in der Österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft (ORM) schon ab kommendem Jahr start- und auch punkteberechtigt.

Elektroautos sind in der Österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft (ORM) schon ab kommendem Jahr start- und auch punkteberechtigt.

Austria Motorsport (AMF) lud am vergangenen Freitag zu einem virtuellen „Tag der offenen Tür“ - dabei wurden neben vielen anderen Dingen wie einem von Jansen Competition vorgetragenen Prüfnormcheck auch die neuen Regeln für die Österreichische Rallye-Staatsmeisterschaft (ORM) präsentiert.



Während es im Frühjahr noch unsicher war, ob elektrisch betriebene Fahrzeuge bereits 2021 auch im Bewerb, mit voller Punktberechtigung zugelassen werden, heißt es nun: „Elektrofahrzeuge in der Klasse für alternative Antriebe (sind) ab 2021 start- und punkteberechtigt.“



Dazu werde eine Arbeitsgruppe die exakte Reglementerstellung vornehmen. Diese Arbeitsgruppe beginnt ihre Arbeit im Jänner - das komplette ORM-Reglement soll laut AMF-Generalsekretär Michael Fehlmann „rechtzeitig vor der ersten ORM-Rallye“ fertiggestellt sein. Die Rebenland-Rallye ist für 19.-20. März vorgesehen - ob sie tatsächlich abgehalten werden kann, steht noch in den (Corona-)Sternen...