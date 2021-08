Eines ist sicher: Kris Rosenberger und Sigi Schwarz hatten an diesem langen Wochenende der Hartbergerland-Rallye (Besichtigung ab Donnerstag, Ziel Sonntagmittag), bei diesem steirischen Rallye-Comeback-Festival mit unzähligen rundum begeisterten Fans gar keine andere Chance, als mit einem zufriedenen Lächeln den Ort des Geschehens zu verlassen...



Den Grund erklärt Sigi Schwarz: „Nach unserem heftigen Unfall in Weiz waren alle total erfreut darüber, dass wir nur zwei Wochen nach dem Crash wieder in der Kiste sitzen.“ Zwar eine ganz andere „Kiste“, nämlich ein Porsche 997 GT3 - doch davon gleich mehr. Sigi führt fort: „Überall, wo wir aufgetaucht sind, hat man uns freudig begrüßt und uns beste Gesundheit gewunschen.“ Überall dort, wo sie „unten ohne“, also ohne Porsche auftauchten, wohlgemerkt...



Denn wenn sie in ihrem Arbeitsgerät saßen, wurde dem Duo Rosenberger/Schwarz zwar erneut ausschließlich große Freude zuteil - doch dann war es eher ein „musikalischer“ Grund. Denn als Dankeschön für die vielen Genesungswünsche wurde die Rosenberger-„Soundmaschine“ gezündet...



Der infernale Motorensound des Rosenberger-Porsche hat sich dann wie von selbst und wie schon oft wieder ganz tief in die Herzen der Fangemeinde gebrannt. oder vielmehr gebrüllt Sigi lacht: „Ich gaube, wir haben ganz gut gebrüllt - auch wenn wir es nicht ganz ins Ziel geschafft haben.“ Tatsächlich musste das „Duo Infernale grande“ eigentlich lachhafte 350 Meter vor dem Ziel wegen gerissener Antriebswelle den von vielen so heiß geliebten Wagen am Streckenrand abstellen. Doch das Lächeln -es blieb...