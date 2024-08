ARC, Mühlsteinrallye: Vor dem Start

Am Samstag, den 10. August um 8.27 Uhr verlässt das erste Fahrzeug der Perger Mühlsteinrallye die Servicezone in Schwertberg, um punkt 9 Uhr wird die erste von insgesamt acht Sonderprüfungen in Angriff genommen.



Am Start sind 88 Teams aus sechs Nationen (Österreich, Deutschland, Ungarn, Tschechien, Italien und Großbritannien) - das ist für die Perger Mühlsteinrallye ein absoluter Nennrekord.



Die sechste Ausgabe der Perger Mühlsteinrallye zählt zur Austrian Rallye Challenge, die hier den vierten von sechs Läufen abhält. In der ARC-Tabelle ist noch alles offen!



Wie wird das Wetter?



Dem sommerlichen Rallye-Happening steht nichts im Wege - auch nicht das Wetter. Ganz im Gegenteil: Bestes Rallyewetter wird prognostiziert. Sowohl am Freitag (Besichtigung der Sonderprüfungen) als auch am Samstag sind Temperaturen zwischen 16 Grad am Morgen und rund 25 bis 30 Grad tagsüber vorausgesagt. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt je nach Institut an beiden Tagen zwischen 0 und maximal 20 Prozent, im Schnitt werden 10 Prozent angegeben.



Wer schafft es auf das Podium?



Lokalmatador Simon Wagner konnte die letzten vier Ausgaben der Perger Mühlsteinrallye für sich entscheiden, lediglich bei der Premiere im Jahr 2016 hieß der Sieger Martin Zellhofer.



Wagner, der wieder mit Sigi Schwarz einen von Eurosol Racing eingesetzten Skoda Fabia RS Rally2 pilotiert (Foto unten vom Donnerstag), gilt naturgemäß als Topfavorit - doch wer könnte seinen fünften Mühlstein-Sieg in Folge gefährden? Und: Wer kann es auf das Podium schaffen?

Ein großes Fragezeichen ist der 21 Jahre junge Filip Kohn (Foto oben vom Shakedown). Er pilotiert einen Skoda Fabia RS Rally2 von Baumschlager Rallye Racing - zwar fehlt ihm im Rally2 noch die Erfahrung, doch der Tscheche kann auf eine steile Lernkurve blicken und hat in der ERC3 heuer bereits mehrere Siege einfahren können.



Simon Wagner sagt: „Kohn steht ganz sicher auch auf meiner Liste. Martin Rossgatterer war schon im Vorjahr derjenige, der bis zur letzten Prüfung stets die zweitschnellste Zeit fahren konnte, bei der Jännerrallye gelang ihm sogar eine Bestzeit. Nicht unterschätzen würde ich auch Albert von Thurn und Taxis. Und: Wenn Peter Eibisberger einen guten Tag erwischt, ist ihm alles zuzutrauen.“



So konnte Eibisberger im Vorjahr nach dem Ausfall von Rossgatterer Platz zwei belegen. Mit Sicherheit ist auch Christoph Zellhofer im Ford Fiesta Rally2 ein Podiumskandidat, er wurde im Vorjahr Dritter.



Was kann Jännerrallye-Sieger Lengauer im M1 Subaru ausrichten?



Michael Lengauer war die große Sensation bei der Jännerrallye - er konnte sich gegen Simon Wagner durchsetzen und einen kolossalen Sieg einfahren. Allerdings saß er in Freistadt in einem Rally2-Boliden - bei der Perger Mühlsteinrallye wird er jenen M1 Subaru des legendären Bamminger Teams pilotieren, mit dem er 2020 bei der Jännerrallye einen unglaublichen dritten Platz erringen konnte. Ob Teilzeitpilot „Lengi“ am Samstag Ähnliches gelingen kann? Er selbst ist eher skeptisch gestimmt: „Auf trockenem Asphalt ist so etwas sicher schwieriger als auf Schnee…“ Wie auch immer: Spannend wird es allemal…



Gespannt darf man auch auf das Comeback von Franz Sonnleitner blicken. Aber auch das Rally4-Debüt von Riccardo Holzer wird interessant, in der Klasse RC4 trifft er auf Michael Kogler, der in die Rally4-Kategorie zurückkehrt.



Das Schöne an der Nennliste der Perger Mühlsteinrallye 2024: In jeder Kategorie sind interessante Teams zu finden. Und in sämtlichen Wertungen der Austrian Rallye Challenge ist noch lange nichts entschieden…



Rallye Radio & Facebook LIVE Videos



Über das Internet werden am Samstag, den 10. August die Stimmen der Piloten in den Regrouping-Zonen live übertragen.



10.10 Uhr LIVE Stimmen der Piloten nach SP2

12.30 Uhr LIVE Stimmen der Piloten nach SP4

15.45 Uhr LIVE Stimmen der Piloten nach SP6

18.15 Uhr LIVE Stimmen der Piloten vor dem Ziel



LIVE über folgenden Link:

mixlr.com/rallye-radio-noir



Zum Nachhören, wenige Minuten nach Sendungs-Ende abrufbar:

mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel



Auf der Facebook-Seite der Perger Mühlsteinrallye werden bereits am Freitag aktuelle Infos, Fotos und auch LIVE Videos abrufbar sein:

www.facebook.com/muehlsteinrallye



Zeitplan & Nennliste



Den genauen Zeitplan findet man über folgenden Link:

www.muehlsteinrallye.at/2024/DOK/zeitplan.pdf



Die komplette Nennliste der Perger Mühlsteinrallye:

www.muehlsteinrallye.at/2024/nennliste.html