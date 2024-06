ARC: Rallye Weiz

In der Oststeiermark steigt am 12. und 13. Juli die nächste Runde der Austrian Rallye Challenge (ARC) - was nicht alle wissen: Die Rallye Weiz gehört zu den Urgesteinen der Challenge. Lange bevor diese charismatische Rallye zu einem Lauf der österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft (ORM) sowie seit fünf Jahren zu einem Stammtermin der Historischen Rallye-Europameisterschaft wurde, waren die selektiven Prüfungen am Koglhof oder auf dem Gollersattel ein Fixstern in den Kalendern der ARC-Teams.



Was am zweiten Juli-Wochenende in Weiz über die Bühne geht, kann man getrost als großes internationales Sommerfest des Rallyesports bezeichnen. Da der Lauf nicht nur zur ORM und zur ARC, sondern auch erneut zum FIA European Historic Rally Championship, zur FIA European Rally Trophy und zum deutschen Opel e Rallye Cup zählt, dürfen sich die Teams der Austrian Rallye Challenge über erhöhte Aufmerksamkeit der nationalen und auch internationalen Medien freuen.



Preiswerte, selektive SP-Kilometer & 15 Bonuspunkte



Weil auch die ARC-Rallye über die vollen zwei Tage abgehalten wird - die Rallye ist mit über 150 Wertungskilometern die längste im ARC-Kalender - winken für jedes teilnehmende Team satte 15 Bonuspunkte. Wer es also stets bedauert, wenn die Rallye schon wieder zu Ende ist, wer dann oft noch „ewig weiterfahren“ könnte, kommt bei der Rallye Weiz voll auf seine Rechnung.



Die internationalen FIA-Klassen die den Vorteil der ERT-Wertung haben sind auch vom Nenngeld passend günstiger als üblich eingestuft. Die Nenngeldkosten pro Kilometer sind hochgerechnet als besonders preiswert zu betrachten - alle Teams, ob ORM oder ARC, zahlen de facto nur rund 65 bis 70 Prozent des üblichen Durchschnittspreises. Selbstverständlich ist das Nenngeld auch wieder nach Klassen gestaffelt: „Kleine“ zahlen daher in Weiz deutlich weniger als die stark motorisierten Boliden. Der Rallye Club Steiermark garantiert zudem, dass es neben den üblichen Gruppenpreisen der ORM- und ARC-Wertungen auch für jede einzelne ausgeschriebene Rallye Klasse entsprechende Pokalpreise geben wird. Auch medial stellt die Austrian Rallye Challenge Association (ARCA) sicher, dass die erfolgreichen Teams der Austrian Rallye Challenge über einen entsprechenden Pressebericht gewürdigt und gefeiert werden.



Apropos Feierlichkeit: Der Zeremonienstart respektive die Opening Party der Rallye Weiz, am Donnerstagabend im Zentrum der Gemeinde hat mittlerweile Kult-Charakter und ist auch für die ARC-Protagonisten eine optimale Plattform, um sich einem großen, gut gelaunten Publikum präsentieren zu können.



ARC-Koordinator lädt zur Rallye-Party



ARC-Koordinator Helmut Schöpf, der bei der Rallye Weiz als Rallyeleiter fungieren wird, würde sich über möglichst viele ARC-Teams in der Startliste freuen: „Wir wollen in Weiz alle miteinander ein großes sommerliches Rallyefest zelebrieren - der Sport soll wieder im Vordergrund stehen und es wird garantiert keine Zweiklassengesellschaft geben. Weil in Weiz auch die Historische Rallye Europameisterschaft am Start ist, können sich die Teams der ARCH (Austrian Rallye Challenge Historic) entweder mit FIA-Wagenpass mit der europäischen Spitze messen oder mit AMF-Wagenpass im Anschlussfeld zur EHRC um Punkte Rittern. Die European Rally Trophy mit der ORM bietet die Startmöglichkeit und Wertungen wie gewohnt für die ARC und ART.“



Ob so oder so - die Rallye Weiz ist ein Highlight des Historischen und modernen Rallyesports. Die einzige Zweitages-Rallye der Challenge wird also ein ultimatives Rallyefestival und könnte für die ARC-Bewerbe mitunter entscheidend sein.



Wer jetzt „lange Rallyezähne“ bekommen hat, kann noch kurzfristig bis Freitag um 18 Uhr seine Nennung abgeben.