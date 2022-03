ARC: Vorschau Vipavska Dolina Rallye

Nach dem gelungenen Auftakt geht es in der ARC aufregend weiter. Nicht nur sorgt das Punktesystem für Spannung (Gerald Bachler in der ARC 1, Florian Auer in der ARP sowie Philip Kreisel in der ART 1 liegen mit jeweils 36 Punkten ex-aequo an der Spitze), mit der Vipavsaka Dolina Rallye wartet nun zudem eine Rallye in malerischer Umgebung für ein sehr geringes Nenngeld. Bonus-Zuckerl: einige Sonderprüfungen werden auf dem geschichtsträchtigen Boden der ehemaligen Saturnus Rallye abgehalten.



Nennschluss ist der 28.3.2022, die österreichischen Teilnehmer werden in das Feld dementsprechend integriert.



Volle Punkteanzahl für jeden ARC-Starter

Überdacht wurde das Wertungssystem, was die Vergabe von Punkten bezüglich der Nennstärke in den einzelnen Klassen betrifft. Bei diesem Auslandslauf werden in jeder Klasse unabhängig von der Nennstärke volle Punkte vergeben.



Teams, die die Reise auf sich nehmen, um an der Vipavska Dolina Rallye teilzunehmen, sollen nicht „bestraft“ werden und nur halbe Punkte bekommen, geschuldet dem Umstand, dass direkte Klassengegner an diesem Lauf zur Austrian Rallye Challenge nicht teilnehmen …