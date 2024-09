In den „heiligen Hallen“ von Rosenberger Motors in Graz wurde am Mittwoch, den 11. September die Pressekonferenz für die bevorstehende zehnte Ausgabe der Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ (26. bis 28. September) abgehalten. In gemütlicher Atmosphäre präsentierte Veranstalter Kurt Gutternigg vom ARBÖ Admont die Details zu den ARL 2024 und erklärte: „Wir sind froh, dass wieder über 100 Teams für unsere Veranstaltung genannt haben. Diesmal wird die Prüfung Kaiserau wieder gefahren - auch wenn wir sie etwas verkürzen mussten. Die SP Weng hatten wir schon bei der ARBÖ Rallye dabei - dort fahren wir seit 48 oder 49 Jahren.“



Rosenberger: „Begeisterung für das Kulturgut Auto“



Hausherr Kris Rosenberger zeigte in seinem Schauraum legendäre Boliden wie etwa einen MG Metro und verriet, mit welchem Boliden er bei den Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ 2024 fahren wird: „1994 bin ich mit einem Werksauto, einem Ford Escort Cosworth von Ari Vatanen gefahren, den man zu der Zeit relativ günstig mieten konnte. 30 Jahre später ist dieses Auto wieder aufgetaucht und mein Herz schlägt immer noch für diesen Wagen, weshalb ich ihn zurückgekauft und wiederaufgebaut habe.“ Der Staatsmeister des Jahres 1997 fügte hinzu: „Ich möchte der Familie Gutternigg ein Riesenkompliment aussprechen dafür, dass man auch in Zeiten wie diesen mehr als 100 Starter aufweisen kann - seit 51 Jahren pflegt man in Admont die Begeisterung für das historische Kulturgut Auto. Ich freue mich auch darüber, dass der ARBÖ hier so viel Commitment zeigt.“



ARBÖ Steiermark-Präsident: „Freundlichkeit und Herzlichkeit“



Der Präsident des ARBÖ Steiermark, Klaus Eichberger, streute wiederum Rosenberger Rosen: „Ich bin begeistert von dieser Location hier bei Rosenberger Motors - man kann förmlich den Werkstattgeruch wahrnehmen und die historischen Rallyefahrzeuge im Schauraum genießen. Seit 45 Jahren unterstützen wir die Veranstaltung der Familie Gutternigg und wir freuen uns, das auch weiterhin tun zu dürfen. Die Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ überzeugen mit Freundlichkeit und Herzlichkeit.“ Eichberger verriet mit einem Augenzwinkern, dass er mittlerweile auch selbst „zu den Geschädigten der Familie Gutternigg“ gehöre: „Ich bin heuer bei der ARBÖ Classic mitgefahren - mit beinahe 70 Lebensjahren konnte mir nichts Besseres passieren, als mit Kurt Gutternigg als Navigator an dieser Veranstaltung teilzunehmen…“



Karlhofer: „Lancia mit großer Fangemeinde“



Um sehr viel Commitment geht es auch bei Martin Karlhofer. Er ist so etwas wie der „Mister Lancia Österreichs“ und stellte einen bildhübschen, im berühmten „Martini“-Design gehaltenen Lancia Delta Integrale Gruppe A aus 1988 vor die Tore von Rosenberger Motors - der legendäre Wagen ist auch das Motiv des diesjährigen ARL-Plakats. Der Hintergrund: Bei den Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ werden gleich neun Lancia an den Start gehen - Karlhofer erklärte: „In unserem Feld sind auch echte Werksautos dabei und Lancia ist eine Marke mit einer großen Fangemeinde - eine Marke, die sechsmal hintereinander Weltmeister werden konnte. Die Austrian Rallye Legends sind eine Veranstaltung wie die Eifel Rallye oder die Rallylegend San Marino wo sich die Fans aller Epochen des Rallyesports treffen und wir sind froh, hier ein Teil davon sein zu dürfen. Wir freuen uns schon sehr auf diese Tage in und um Admont.“