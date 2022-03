Blaufränkischland Rallye 2022: Nachbericht Silberbauer

Es lief gut im Blaufränkischland für den ARC Champion 2021: In der seriennahen Klasse M1 landete das Duo Silberbauer/Kamauf man ganz oben am Treppchen und in der Gesamtwertung war bei 69 Startern ein guter 15. Platz drin. Hier der Bericht des Teams:

Das Siegerauto vom Vorjahr wurde über den Winter komplett revidiert und Raphael startete mit einem Mix aus geschnittenen, weichen Slicks vorne und Regenreifen an der Hinterachse. Diese Wahl erwies sich als gut, wie man an den Zeiten auf den ersten beiden Sonderprüfungen sehen konnte.



Raphael und Co-Pilotin Patricia Kamauf entschieden daraufhin, die nächsten beiden Wertungsprüfungen mit vier Slicks zu fahren. Das war aufgrund der winterlichen Witterung zu viel Risiko und die Zeiten wurden schlechter.



Nach dem Mittagsservice wurden sodann Regenreifen montiert, und das Rallyetalent aus Königsbrunn/Wagram konnte sich mit einer beherzten, aber sicheren Fahrweise immer mehr nach vorne arbeiten.



Nach 8 Sonderprüfungen (90 km) in der Rotweingegend um Deutschkreutz endete für das Rallyeteam Silberbauer die Blaufränkischland Rallye 2022 mit einem Sieg in der seriennahen Klasse M1, einem sensationellen 2. Platz in der Austrian Rally Challenge und einem großartigen 15. Gesamtrang bei 69 Startern.