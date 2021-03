Blaufränkischland-Rallye: Vorbericht Luca Pröglhöf Racing

Es geht wieder los

Bei der 2. Blaufränksichland Rallye rund um Deutschkreuz (5./6. März) ist die Nennliste gut gefüllt. Mit von der Partie ist auch das Team von Pröglhöf Racing mit dem Sittendorfer Luca Pröglhöf am Volant und Peter Medinger aus Steyr als Ansager.

Im letzten Jahr hat sich bei Pröglhöf so einiges getan. Neben dem Aufbau und Start seiner Firma Abocar GmbH, wurde natürlich auch das Rallyeauto, der bewährte Ford Fiesta ST, gründlich durchgecheckt und auf Vordermann gebracht.



Nach der langen Zwangspause gilt es, schnell wieder ins Fahren zu kommen. Ein kleiner Test am vergangenen Wochenende stimmt diesbezüglich positiv und Pröglhöf/Medinger werden versuchen, von Beginn an anzugreifen und in gewohnter Weise ein gutes Ergebnis einzufahren.



„Wir können es schon gar nicht mehr erwarten. Endlich geht es wieder los. Wir nutzten das übrige Budget vom Vorjahr, um unseren Fiesta technisch ein Upgrade zu verpassen und die Kosten der Veranstaltung zu stemmen. Im Anschluss hoffe ich, mit einem tollen Ergebnis in der Tasche gemeinsam mit unseren Partnern und Sponsoren die kommende Saison bestreiten zu können.“ berichtet Pröglhöf.