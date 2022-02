Blaufränkischland-Rallye: Vorbericht Schindelegger

An Motivation mangelt es nicht: Nach dem Gesamtsieg in der Austria Historic Challenge startet das Rallyeteam Schindelegger aus Eberweis/Heidenreichstein mit hohen Zielen in die Rallyesaison 2022. Erster Halt: Die Blaufränkischland Rallye.

Eigentlich sollte das Rallyeteam Schindelegger, wie so viele andere auch, schon kommendes Wochenende bei der Jännerrallye rund um Freistadt die ersten Rallye-Kilometer der Saison 2022 unter die Räder nehmen. Doch die wurde ja bekanntermaßen und verständlicherweise abgesagt. Wie groß das Chaos rund um die Vorgaben und Einschränkungen für unseren Freiluftsport ist, zeigt sich daran, dass nun der Saisonstart im burgenländischen Deutschkreutz kaum eine Woche später stattfinden wird. Aber an das Kopfschütteln ob der politischen Maßnahmen hat man sich inzwischen schon gewöhnt, und so wird die österreichische Rallyesaison, wie schon im letzten Jahr, eben mit der Blaufränkischland Rallye eröffnet.



Für das Rallyeteam Schindelegger jedenfalls wird es sich 2022 um die Wiederholung des Erfolgs in der historischen Rallye Challenge drehen, und es wird auch wieder der Fokus auf der historischen Staatsmeisterschaft liegen. Diese wird aber erst 3 Wochen nach der Rallye Challenge im Rebenland eröffnet. Damit bietet sich für das Rallyeteam Schindelegger die Chance, sich ideal auf den ersten Lauf der Staatsmeisterschaft vorzubereiten und gleichzeitig die ersten Punkte in der Austrian Rallye Challenge zu sammeln.