Blaufränkischland-Rallye: Vorschau [ANDA]STEER-Racing

Für die bevorstehende Rallye-Saison hat sich Andreas Schart aus St. Michael im Lavanttal auffallend viel vorgenommen: Der Plan umfasst ein gemischtes Programm aus einigen ausgesuchten ÖRM-Läufen wie auch mehreren Veranstaltungen zur Austrian Rallye Challenge. Dass dabei natürlich vor allem den Heim-Rallyes in Kärnten eine besondere Aufmerksamkeit gilt, versteht sich von selbst. Aber auch das „Vorprogramm“ soll mit sehr viel Ernsthaftigkeit in Angriff genommen werden. Und das steht in Kürze bevor – mit der Blaufränkischland-Rallye im Bezirk Oberpullendorf in Burgenland.



In der Tat kündigt sich für den Eröffnungslauf der Rallye-Saison in Österreich, der auch streckentechnisch einige „Schmankerln“ zu bieten hat, eine recht starke Fahrer- und Wagenbesetzung an, mit einigen bekannten Namen aus der heimischen Sport-Szene, die auch unter den langjährigen Fans ein hohes Ansehen genießen. Aufgrund dessen darf von einem sehr spannenden Wettbewerb in nahezu allen Klassen ausgegangen werden, sobald der Startschuss zur ersten Prüfung gefallen ist. Eine willkommene Gelegenheit für Andreas Schart und Rolf Offner, um sich selber und ihren Mitsubishi Lancer Evo IX einer aussagekräftigen Standortbestimmung zu unterziehen.



Eine Angelegenheit, der mit sehr viel Spannung entgegengesehen wird. Auch für den neuen Copiloten, der den Stamm-Beifahrer Christoph Gutschi vertreten wird, wenn dieser zeitlich verhindert ist. Rolf Offner betritt jedoch kein völliges Neuland: Er war bereits vor zwanzig Jahren in dieser Profession im Einsatz. Überdies ist Rolf seit frühen Kindertagen als nahezu Gleichaltriger mit Andreas Schart eng befreundet und im gleichen Ort (St. Michael) wohnhaft. Als Landwirt und Jäger aus Leidenschaft ist Rolf ausgesprochen naturverbunden und dennoch gegenüber der PS-Welt sehr aufgeschlossen, wie auch der vorübergehende Besitz eines Ford Focus RS Mk. II beweist.



Eine Umprogrammierung gab es auch beim Fahrzeug – wie gehabt der Mitsubishi Lancer Evo IX, wie er schon bei der ersten Rallye von Andreas Schart Dienst geleistet hat. Nun wird das Reglement noch einmal zusätzlich ausgereizt und das Tuning um einen weiteren Grad erhöht: So wurde an beiden Achsen eine größere Bremsanlage verbaut, um den Übergang von Highspeed auf enge Passagen, die eine starke Tempo-Reduzierung erfordern, noch besser und effizienter regeln zu können. Auch eine leichtere hintere Rohrrahmenachse, bei der selbstverständlich eine Differenzialsperre mit verbaut wurde, soll zur gesteigerten Performance auf der Strecke beitragen.



Bewährt ist in jedem Fall die Partnerschaft von [ANDA]STEER-RACING mit der Firma Race Rent Austria unter der Regie von Wolfgang Schmollngruber – dem über lange Strecke wohl mit großem Abstand erfolgreichsten Team in der Austrian Rallye Challenge. Bei so vielen Erfolgsfaktoren kann man der Sport-Saison von Andreas Schart & Co eigentlich nur zuversichtlich entgegensehen. Wie zuversichtlich im Detail, darüber wird sicher der Verlauf der Blaufränkischland-Rallye 2022 nähere Aufschlüsse geben.