Blaufränkischland-Rallye: ein Update

Alle Zahnräder greifen gut ineinander

34 Nennungen innerhalb der ersten von drei Nennwochen; die Organisatoren der Blaufränkischland-Rallye zeigen sich mit dem aktuellen Planungsverlauf überaus zufrieden und sehen ihr Konzept der gemeinsamen transparenten und konstruktiven Arbeitsweise mit allen Behörden und Quartiergebern bis jetzt voll bestätigt. Es fehlt aber noch an Sponsoren.

Die Hoffnung lebt: mit bereits 34 Nennungen in der ersten von drei Nennwochen stehen die Vorzeichen für ein gut gefülltes Starterfeld bei der 2. ARC Blaufränkischland Rallye 2021, die am 5./6. März 2021 starten soll, nicht schlecht.



Der MCL 68 und Georg Gschwandner insbesondere sind also zuversichtlich und optimistisch, in den letzten beiden Wochen vor der Rallye gemeinsam mit vielen neuen freiwilligen ortsansässigen Helfern alles für den Rallyeneustart dann auch vor Ort in die Wege leiten zu können, auch wenn aktuell noch vieles aus dem Homeoffice erledigt wird.



Der Zusammenhalt und die Bereitschaft vieler, für ein gemeinsames Ziel an einem Strang zu ziehen, sei jedenfalls bemerkenswert. Die Firma Georg Egger - Heilbehelfe / Produktmanagment aus Graz etwa sagte erst unlängst zu gratis FFP2 Masken für das Organisationspersonal der Rallye zur Verfügung zu stellen.



Gschwandner: „Es wird wirklich von vielen Seiten alles unternommen, damit der Neustart im österreichischen Rallyesport gelingen kann. Wir können aber nur immer Schritt für Schritt planen, um kurzfristigen Planänderungen der Regierungen folgen zu können.“



Das Problem aber: Durch die aktuelle Situation ist nicht nur der organisatorische, sondern auch finanzielle Aufwand stark angestiegen. Man sucht und hofft also noch auf weitere Sponsoren, die die Veranstaltung unterstützen. Große Aufmerksamkeit sei dem Event jedenfalls garantiert, sagt der MCL 68.