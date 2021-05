Inhalt Dunner und Minor bei Rallye Piancavallo

Dunner und Minor bei Rallye Piancavallo

Dunner und Minor bei Rallye Piancavallo | 06.05.2021

Speed was okay, but the corner was too tight

Was vielversprechend begann, endete leider dramatisch am Eingang einer unscheinbaren Kurve. Das Team Dunner und Minor auf Skoda Fabia schlug sich am Wochenende in Italien dennoch mehr als beachtlich.

Speed was okay, but the corner was too tight Was vielversprechend begann, endete leider dramatisch am Eingang einer unscheinbaren Kurve. Das Team Dunner und Minor auf Skoda Fabia schlug sich am Wochenende in Italien dennoch mehr als beachtlich.