Fahren, fahren, fahren - genau das ist es, was einen Rallyepiloten schneller und selbstsicherer macht. Simon Wagner weiß das nur allzu gut. Jeder einzelne Fahrkilometer ist daher auch für den Junioren Staatsmeister 2024 Gold wert.



Als nunmehr vierfacher Rallye-Staatsmeister möchte der Skoda-Pilot eben dazu seinen Teil beitragen. Die vom neuen ORM-Promotor geführten Diskussionen und Überlegungen darüber, wie man jungen Piloten aus Österreich weiterhelfen könnte, haben Simon inspiriert. Er möchte etwas weitergeben. Einem jungen Piloten, dem Junioren Staatsmeister 2024. Freilich sind Fahrkilometer in einem Rallyeboliden vom Typ Rally4 oder gar Rally2 ganz besonders teuer - und auch Simon Wagner muss Jahr für Jahr sehr viel Arbeit in die Budget-Erstellung investieren. Doch der Oberösterreicher fand einen anderen, einen sehr speziellen Weg, dem künftigen Junioren Staatsmeister, was Allrad-Erfahrung angeht, auf die Sprünge zu helfen.



„Etwas lernen und eine schöne Zeit haben“



Die Antwort heißt BKP Driving Events - ein neues Projekt, in das Oberösterreicher involviert ist. Simon erklärt: „Es handelt sich um mehrtägige Events in Schweden, auf einem gefrorenen See. Diese Events kann man selbstverständlich buchen, doch der Junioren Staatsmeister 2024 wird von BKP und mir für vier Tage eingeladen, ohne dass ihm dafür Kosten entstehen. Dort können wir dann mit Toyota Yaris GR-Modellen bis in die Nacht hinein fahren. Der Yaris verfügt über einen Allrad-Antrieb und ich möchte dem Gewinner die Möglichkeit geben, möglichst viele Fahrkilometer in einem solchen Fahrzeug abzuspulen, denn der Junioren Staatsmeister wird zwar vermutlich nicht gleich in ein ebenfalls allrad-angetriebenes Rally2-Auto, etwa einen Skoda Fabia RS Rally2 wechseln, doch später wird hoffentlich der Tag kommen, wo er auf diese Erfahrungen zurückgreifen kann.“



Simon gerät ins Schwärmen: „Auf diesem zugefrorenen See bekommt man ein irrsinnig gutes Gefühl für das Auto. Auf losem – oder viel mehr eisigem - Untergrund, bei Sonnenaufgang, bei Sonnenuntergang - wir werden sehr viel fahren und dabei sicher unseren Spaß haben! Es geht darum, etwas zu lernen und gleichzeitig einfach eine gute Zeit zu haben. Natürlich werden wir viel zu zweit im Auto sitzen und uns am Steuer abwechseln. Es wird aber auch in der Gruppe gefahren und Kontakt per Funkgerät geben. Außerdem werden wir auch auf Zeit fahren. Auf einer Art Race of Champions-Basis wird es ein Grande Finale mit allen Teilnehmern geben.“



Erfahrungen weitergeben - auch außerhalb des Cockpits



Doch das ist längst nicht alles, denn Simon möchte dem Junioren Staatsmeister 2024 auch auf den wichtigen weiteren Ebenen des Spitzensports weiterhelfen. Sponsoren sind in den allermeisten Fällen die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Rallyeprojekt und diese wollen gut betreut werden. Der Umgang mit den Medien ist dabei von großer Bedeutung. Es geht um elementare Fragen wie: Was wollen Motorsport-Journalisten hören? Was fasziniert die Fans? Blumige, spannungsgeladene Schilderungen aus dem Extrembereich etwa sind es, die gerne gelesen werden. Die Fans quasi verbal mitnehmen im Rallyecockpit. Simon nickt: „Genau darum soll es neben der reinen Driving Experience auch gehen. Wie gehe ich mit den Medien um? Wie kann ich meine Fans via Social Media begeistern? In diesem Bereich habe ich zumindest schon einiges an Erfahrungen sammeln können und auch das möchte ich gerne weitergeben.“



Ergänzend zu dem vom neuen ORM-Promotor respektive den beteiligten Sponsoren ausgesetzten Preisgeld in der Achim Mörtl Junioren Rallye Staatsmeisterschaft ist der von Simon Wagner gestiftete Driving Event eine perfekte Investition in die Zukunft des Nachwuchses. Simon: „Ich habe lange überlegt, was ich zur Juniorenförderung beitragen kann und denke, dass unser Event nachhaltiger sein kann als zum Beispiel eine Rallye in einem Rally4. Es ist mir darum gegangen, dem neuen Junioren-Staatsmeister eine Erfahrung zu ermöglichen, von der er später, so hoffe ich, profitieren kann und ich denke, das wird uns mit diesem Event gelingen.“



Viel fahren - macht Spaß & kann Leben retten



BKP Driving Events ist ein junges Projekt - zu den erwähnten Toyota Yaris GR-Modellen sollen weitere, verschiedene Fahrzeugtypen und Modelle hinzugefügt werden. Über die brandneue Website des Projekts können bald Driving Events im hohen Norden gebucht werden. Denn fahren, fahren, fahren hilft nicht nur dem künftigen Junioren-Staatsmeister, sondern auch jedem Autofahrer und jeder Autofahrerin. Die erlernte Fahrzeugbeherrschung kann mitunter zur Lebensversicherung werden. Und der Fahrspaß auf losem Untergrund ist sowieso etwas ganz Besonderes...