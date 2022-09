Gravel Day am 24.9.2022 in Rappolz

Das Team Speedlife-Knobi.at lädt am Samstag, dem 24. September alle Rallye-Freunde herzlich zum „Gravel Day am Männer-Spielplatz“ in Rappolz ein. Am Programm stehen Co-Drives im ŠKODA FABIA Rally2, Testfahrten im RRA-Evo, die kostenlose Streckennutzung für Rallye-Freunde und Benzintalk rund um Rallye und deren ORM-Promoter Initiative.

Das vermutliche Highlight des Events dürften die Co-Drives im ŠKODA FABIA Rally2 sein: Das Vierfache WRC2-Weltmeister Auto im Schotter-Spec vom Beifahrersitz aus am Limit zu erleben schafft ohne Zweifel einen bleibenden Eindruck. Da aber selbst die stärksten Erinnerungen mit der Zeit verblassen können, wird jede Fahrt mit zwei Onboard-Kameras festgehalten. Teilnehmer bekommen die Aufnahmen im Anschluss auf einem USB-Stick als Erinnerung mit nach Hause. Der Preis für einen Turn (2 Runden) auf der anspruchsvollen Strecke inklusive Video beträgt € 198.-.



Darüber hinaus bietet das Team Race Rent Austria Testfahrten für Rallyepiloten (und solche, die es noch werden wollen) in einem Mitsubishi Evo IX an. Der Preis für einen Turn (5 Runden) selbst fahren auf der anspruchsvollen Strecke beträgt € 198.-. Das Gute: Ein Führerschein ist zwar erforderlich, Rallye-Erfahrung aber nicht.



Natürlich dürfen aber auch aktuell bereits aktive Piloten, die mit einem Rallye-Auto im Schotterspec trainieren oder testen wollen, gerne die Gelegenhiet des Gravel Days nutzen. Ihnen bietet das Team Speedlife-Knobi.at die Möglichkeit, die Strecke kostenlos zu nutzen. Im Sinne der Event-Qualität sollen neben dem RRA Miet-Evo maximal drei Fahrzeuge am Vormittag, und drei Fahrzeuge am Nachmittag in das Zeitfenster „Rallye-Freunde“ eingebucht werden. Die Strecke steht den Teilnehmern sodann für jeweils 3-4 Turns a 30 Minuten zur Verfügung. Gesamt stehen somit sechs „Startplätze“ zur Verfügung, es gilt das Prinzip „first come, first served“.



Meet & Greet am „Männer-Spielplatz“

Christian Birklbauer, Georg Höfer und Günther Knobloch sind zwischen 09.00 und 17.00 vor Ort, und freuen sich auf den Gedankenaustausch mit allen Rallye-Fans zum Rallyesport in Österreich. Weitere Informationen dazu findet man auf www.rallye-sport.at.



Der Link zur Anfrage/Anmeldung: www.knobi.at/index.php?route=common/page&id=2150

Der Event in bewegten Bildern: www.youtube.com/watch?v=0QlRQz3zr0s