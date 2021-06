Großer Fan-Ansturm erwartet

Die österreichische Rallyestaatsmeisterschaft 2021 ist eröffnet. Beim Auftakt im Schneebergland haben sich u. a. Ex-Champion Hermann Neubauer und der Oberösterreicher Simon Wagner als Top-Titelanwärter herauskristallisiert. Dreieinhalb Wochen haben die Bezwinger der turbulenten Schotterrallye in Rohr im Gebirge nun Zeit, sich den Staub vom Leib zu kärchern, ehe es dann auf steirischem Asphalt erst so richtig sportlich knackig wird. Denn die Rallye Weiz vom 15. bis 17. Juli wird auch abseits eines garantiert tollen Starterfeldes personell ganz besonders gewürzt sein. Erstmals seit 5. Jänner 2020 in Freistadt, also nach 558 Tagen oder 13.392 Stunden, dürfen wieder Zuschauer einem Lauf zur ORM beiwohnen. Unbegrenzt, frei beweglich, maskenlos, lediglich die 3G-Regel (geimpft, getestet oder genesen) strikt befolgend, haben die Fans endlich wieder die Möglichkeit, ihre Idole live, hautnah und direkt an den Strecken zu unterstützen. Der landesweit erfolgreiche Kampf gegen Corona lässt zum Glück diese Lockerungsschritte zu und erfüllt damit eine Grundbedingung von Weiz-Rallye-Veranstalter Mario Klammer: „Wir sind unheimlich erleichtert, dass die neuen im Juli geltenden Covid19-Verordnungen jetzt vorsehen, dass unsere Rallyefans nach langer Wartepause endlich wieder bei ihrem geliebten Sport hautnah dabei sein dürfen und somit praktisch wieder Normalität einkehrt.“

Der sportliche Wettkampf steht rund um Weiz am Freitag, 16., und Samstag, 17. Juli, im Mittelpunkt. Und zwar auf im Gegensatz zur Vergangenheit unveränderten Streckenabschnitten. Mario Klammer: „Um dahingehend etwas zu verändern, hat uns Corona schlicht und einfach zu wenig Zeit gelassen.“ Völlig neu hingegen ist der Sitz des Rallye-Headquarters. Die komplette Zentrale, einschließlich der Presse, wird nämlich heuer im neu entstandenen JUFA-Hotel Weiz in der Dr.-Karl-Widdmann-Straße 46-48 untergebracht sein.



Ungefilterte Rallye-Luft dürfen die Fans freilich schon am Donnerstag, dem 15. Juli, inhalieren. Dann nämlich, wenn die Junge Stadt Weiz den kompletten Tross inklusive ihrer Autos und Stars am Abend wieder mitten in die Bezirkshauptmannschafts-Metropole bringt. Die schon legendäre Rallye Weiz Opening Party in der Europaallee ist bereits zum unverzichtbaren Bestandteil des oststeirischen Motorsport-Highlights geworden. Attraktive Cheerleader, coole Musik, Speis und Trank sind nur einige Begleiter des Zeremonienstarts, bei der jedes Team der rallye-hungrigen (und 3G-geprüften) Menge einzeln vorgestellt wird.