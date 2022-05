Hartbergerland Rallye 2022: Bericht Julian Wagner

„Unser Ziel ist es, frühzeitig den 2WD-Staatsmeistertitel einzufahren, deswegen wollten wir nicht zu viel riskieren und uns auf die maximale Punkteausbeute konzentrieren“, resümiert Wagner, der nach Tag 1 bereits mit 24 Sekunden die 2WD-Wertung anführte und diese im Laufe des zweiten Tages auf fast eine Minute weiter ausbauen konnte.



„Am Ende fehlten uns sogar nur noch ein paar Zehntel auf den einzigen „nicht Rally2-Allradler“. Da hat uns dann leider der einsetzende Regen am Start der letzten SP einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wir konnten alle Prüfungen in der 2WD-Wertung gewinnen und uns die Powerstage-Punkte sichern. Insgesamt also wieder mal ein großartiges Wochenende!



Großes Lob an Willi Stengg und das gesamte Team, es war eine top Veranstaltung und wir hatten eine Menge Spaß! Vielen Dank an alle für den perfekten Job, sowohl an Hanna als Copilotin als auch Stengg Motorsport für das top vorbereitete Auto“, freut sich Julian Wagner im Ziel.



Weiter geht es am 17. und 18. Juni in Kärnten mit dem vierten Lauf zur Österreichischen Staatsmeisterschaft. Bei der Rallye St. Veit möchte das Duo Wagner/Ostlender wieder um wichtige 2WD-Punkte kämpfen.