Hartbergerland Rallye 2022: Vorschau Schindelegger

Nach einer 7-wöchigen Pause wird die Rallye-Staatsmeisterschaft im Hartbergerland in der Steiermark fortgesetzt. Auch für die Austrian Rallye Challenge gibt es am ersten Tag wieder Punkte zu holen.



Für das Rallyeteam Schindelegger könnte die Ausgangslage vor der Hartbergerland Rallye nicht besser sein. Mit 3 Siegen in Folge und fast maximaler Punkteausbeute reist das Team nach Hartberg. Die Rallye selbst ist noch aus dem letzten Jahr in bester Erinnerung, denn das Vater/ Sohn Gespann konnte hier gleich beim ersten Auftreten einen Sieg in der HRM und einen zweiten Platz in der ARC verzeichnen.



Die Zeit zwischen den Rallyes konnte das Rallyeteam Schindelegger wieder optimal nutzen. Nach über drei Jahren ohne Probleme war das Herz des Ford Escorts revisionsbedürftig. Das Team nutzte diese Chance nicht nur alle Innereien des Motors zu ersetzen, sondern auch gleich noch einige Verbesserungen vorzunehmen. Das erneuerte Herz des Autos zusammen mit einer komplett neuen Abstimmung bieten nun mehr Leistung und das Potenzial für nochmals bessere Zeiten. Wieder wurde auch in langen mühsamen Stunden vor allem von Helmut jedes Detail am Auto überarbeitet. Damit zählt der Escort sicherlich wieder zu den am besten vorbereiteten Fahrzeugen am Start.



Auf der Rallye selbst wird sich wieder - ermöglicht durch die Unterstützung des Autohaus Hörmann - Alexandra Rupp-Wurz um das Wohl des Autos kümmern. Nur durch die Unterstützung der Sponsoren ist es für ein so kleines Team überhaupt möglich, ein so perfekt vorbereitetes Auto an den Start jeder Rallye zu bekommen. Ihnen und den zahlreichen Fans gilt der Dank des ganzen Teams!



Mit Startnummer 44 wird das Rallyeteam Schindelegger am Samstag das Feld der historischen Fahrzeuge anführen, und kann sich wohl nach den vergangenen Ergebnissen nicht mehr vor einer Favoritenrolle drücken. Das Ziel bleibt aber weiterhin eine saubere Zielankunft, maximale Punkte und die damit verbundene Vorsicht. Denn das Rallye-Jahr ist noch lang und durch die 2 Streichergebnisse, die jedem Bewerber in der HRM zur Verfügung stehen, ist noch lange nichts entschieden.



Lukas und Helmut freuen sich sehr auf die großartigen und teils neuen Strecken rund um Hartberg und wünschen allen Zuschauern viel Spaß.