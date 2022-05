Hartbergerland Rallye: Vorschau Zellhofer

Ein Jahr ist vergangen, da feierte damals der heute 26-jährige Christoph Zellhofer bei der von Willi Stengg neu geschaffenen Hartbergerland Rallye, schöne Erfolge. Da die Rallye (28.-29. Mai 2022) auch heuer wieder zur heimischen Rallye Staatsmeisterschaft (ÖM) und auch als ein Lauf zur Austrian Rallye Challenge (ARC) zählt, hat der Niederösterreicher eine Reihe von Erfolgen zu verteidigen.



Im Vorjahr holte er sich in der ÖM den Klassensieg in der Prototypenwertung und einen beachtlichen siebenten Platz in der Gesamtwertung. In der ARC-Wertung hat er den Gesamtsieg zu verteidigen und auch den ersten Platz in der ARC Juniorenwertung. Also ein Mammutprogramm für Chrissi, dessen SUZUKI SWIFT ZMX sich immer wieder als ein interessantes Auto herausstellt, mit dem man mit verhältnismäßig "weniger Geld" regelmäßig unter die Top Ten der Gesamtwertung fahren kann.



Dementsprechend top-motiviert startet Christoph Zellhofer nächste Woche in die Hartbergerland Rallye: “Die Rallye ist mir noch in guter Erinnerung. Sie liegt mir und hat mir sehr viel Spaß bereitet. Ich freue mich auch, dass Willi Stengg wieder neue Streckenabschnitte in den Rallyesport gebracht hat. Auch heuer soll es wieder zwei neue Sonderprüfungen geben, das wird sicher interessant werden. Nachdem wir lange sehr erfolgreich und problemlos mit unserem Suzuki unterwegs waren, mussten wir zuletzt im Lavanttal nach einem Turboladerschaden und einem Re-Start mit spannender Aufholjagd trotzdem wegen erhöhte Motortemperaturen den Wagen abstellen, um Folgeschäden zu verhindern. Die Crew unserer Motorsportabteilung ZM-Racing hat jetzt technisch den Wagen wieder in Form gebracht, damit sollte einem erfolgreichen Einsatz nichts mehr im Wege stehen. Die Zielvorstellung für mich lautet, meine Lernkurve weiter fortzusetzen und auf die letzten Erfolge aufzubauen“.



Bei der Hartbergerland Rallye wird der Deutsche Thomas Schöpf für die richtige Ansage als Co-Pilot sorgen.