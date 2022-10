Herbstrallye: Bericht Mayer

Zum Ausklang der heurigen Rallye-Saison hat Daniel Mayer heute wieder einmal sein großes Talent unter Beweis gestellt: Bei der zur Austrian Rallye Challenge zählenden Herbstrallye in Dobersberg holte der junge Niederösterreicher mit seinem Co-Piloten Jürgen Klinger auf einem Peugeot 208 T16 R5 den ausgezeichneten vierten Gesamtrang, verpasste das Podium nur knapp!



Mayer, der erstmals seit seiner Rallye-Premiere 2018 wieder mit einem starken „R5“ am Start war, zeigte sich von Beginn an hellwach, zeigte vor allem in den ersten vier Prüfungen am Vormittag, als es sehr rutschig und nebelig war, dass er nicht nur Können, sondern auch Mut besitzt. Dass es schlussendlich nicht für das Podium reichte, lag wohl daran, dass die SP Münichreith, die am Nachmittag zweimal gefahren wurde, so gar nicht nach dem Geschmack des Gießhüblers war: „Ja, das war nichts für mich. Höllisch schnell, da hat mir dann doch noch das Vertrauen zum Auto gefehlt. Außerdem wollte ich kein unnötiges Risiko eingehen.“



Am Ende des Tages war es trotzdem eine starke Vorstellung, mit der auch Mayer selbst sehr zufrieden ist: „Ab und an hatte ich natürlich Probleme mit der Umstellung vom Zweirad auf den Allrad. Aber das war mir schon vor der Rallye bewusst. Man kann eben nicht beim ersten Mal die Welt zerreißen. Aber es hat wirklich großen Spaß gemacht. Es war trotz des schlechten Wetters ein rundum schöner Tag für mich.“