Am heutigen Samstag (29. Oktober 2022) fand in Dobersberg (Waldviertel) die zur Austrian Rallye Challenge zählende Herbstrallye statt. Die äußeren Bedingungen waren für die 86 gestarteten Teams zumindest am Vormittag nicht sehr einfach. Nieselregen und starker Nebel erschwerten das Fahren auf den Sonderprüfungen.



ZM-Racing war mit zwei Teams im Waldviertel vertreten. Einerseits der Steirer Peter Eibisberger mit der oberösterreichischen Co-Pilotin Claudia Maier auf einem Ford Fiesta R5 MkII und andererseits der Niederösterreicher Christoph Zellhofer mit dem Deutschen Thomas Schöpf auf dem Beifahrersitz, der einen SUZUKI SWIFT ZMX Proto an den Start brachte. Für Eibisberger ging es darum in der Gesamtwertung einen Platz unter den ersten fünf zu erreichen, bei Christoph Zellhofer aber um neben seinem schon feststehenden Gesamtsieg bei den Junioren, auch den Titel in der Gesamtwertung der ARC und im Austrian Rallye Pokal einzufahren. Größtes Hindernis dafür waren eine starke Erkältung für den Niederösterreicher, sowie der Deutsche Florian Auer auf einem Mitsubishi Lancer Evo VIII, der vor dem letzten Lauf der Herbstrallye nur um 13 Punkte zurücklag.



Nun, um es gleich vorwegzusagen: Christoph Zellhofer & Thomas Schöpf gelang es, mit einer taktisch sehr klugen Fahrt sich beide noch offenen Titel zu sichern, so dass Christoph Zellhofer nunmehr einen perfekten Saisonabschluss mit dem Sieg bei den Junioren und den Titeln in der Austrian Rallye Challenge und im Austrian Rallye Pokal 2022 feiern konnte. Bei der Herbstrallye erreichte Christoph Zellhofer als Zehnter gesamt einen TopTen Platz und wurde in der Prototypenklasse Zweiter und ebenfalls Zweiter im Austrian Rallye Pokal